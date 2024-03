Napoli, Calzona: “Questa squadra si è ritrovata, ma serve tempo”

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha risposto alle domande dello studio di DAZN al termine della gara pareggiata con l’Inter. Gli azzurri sono apparsi in netta crescita come ammesso anche dal tecnico calabrese: ”Ci abbiamo provato fino all’ultimo. Ci è mancata forse un po’ di lucidità sotto porta. Sono contento della prestazione, questa squadra si è ritrovata”.

Napoli, Calzona contento della prestazione: “Non solo orgoglio, anche qualità”

Il tecnico azzurro si è detto molto soddisfatto della prestazione della sua squadra. Il Napoli ha tenuto testa all’Inter e questo Calzona lo ha sottolineato: “Non solo l’orgoglio, abbiamo messo qualità. Abbiamo concesso solo 10 minuti all’Inter. Sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare per raggiungere certi livello. Non puoi pensare di venire qua a vincere contro una squadra che vince da 10 partite di fila”.

Se è vero che la squadra è comunque cresciuta e si è ritrovata, Calzona dice anche che c’è la possibilità di fare meglio con più tempo di quello che finora ha avuto a disposizione: ”Abbiamo fatto sette allenamenti di squadra da quando ci sono. Non c’è tempo per lavorare troppo. Alla ripresa avremo qualche giorno in più, proveremo ad aggiungere qualcosa”. Margini di miglioramento che sono anche frutto di un contributo finora minimo dei nuovi arrivati. Tuttavia, l’allenatore del Napoli guarda con fiducia alla loro crescita: ”È chiaro che le vicissitudini di quest’anno hanno influito sulla crescita dei giocatori che vengono da altri campionato. Io sono contento della loro crescita quotidiana. Ci saranno tutti utili da qui alla fine”.

”Potrò seguire gli allenamenti coi droni”

Nelle prossime due settimane Calzona sarà impegnato con la Nazionale slovacca, avendo ottenuto la possibilità del doppio incarico quando è subentrato a Napoli. Il tecnico ha spiegato che cosa accadrà: ”A Napoli rimane uno staff di cui ho completa fiducia. Io sono tranquillo, e poi rimangono talmente pochi giocatori che gli allenamenti saranno solamente fisici. C’è un preparatore Cacciapuoti molto bravo e uno staff bravo. Io comunque potrò seguire gli allenamenti coi droni”. Tra questi anche l’ex capitano del Napoli Gianluca Grava: ”Lo conosco da tanti anni. È un ragazzo fantastico, ci sta dando una grossa mano”.