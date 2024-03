Inter-Napoli 1-1, a Darmian risponde l’ex Juan Jesus

Non basta un gol di Matteo Darmian all’Inter per battere il Napoli, i nerazzurri vengono infatti riacciuffati nel finale da una rete dell’ex Juan Jesus. Dopo il ko europeo contro il Barcellona, Calzona si rialza parzialmente fermando sul pari la capolista di questa Serie A.

Inter-Napoli 1-1, le formazioni

Inzaghi non sorprende e sceglie il miglior 11 possibile. Nel Napoli panchina per Osimhen. Ecco i due 11:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

La partita, primo tempo

Prima frazione ad appannaggio dei nerazzurri pericolosi più volte nel primo quarto d’ora. Al 12′ è Juan Jesus a salvare su Lautaro evitando così il vantaggio dell’Inter. Al 13′ Meret si trasforma in Superman ed evita in due occasioni successive l’1-0. Prima sul colpo di testa di Lautaro e poi sulla conclusione ravvicinata di Darmian. Al 15′ è poi Dimarco a sprecare la chance per il vantaggio. Al 31′ il primo guizzo del Napoli è di Raspadori che servito da Politano calcia in porta ma la sua conclusione viene deviata in corner. Al 43′ l’Inter passa in vantaggio. Mkhitaryan allarga per Bastoni che crossa al centro per il taglio di Darmian con l’esterno che trova la rete dell’1-0.

La partita, secondo tempo

In avvio di ripresa Lautaro sfiora il raddoppio. L’argentino calcia forte con il destro ma Meret è bravo a dirgli di no. Al 53′ protagonista poi ancora il portiere azzurro, bravo a dire di no alla conclusione di Dimarco. Tra il 66′ e il 70′ sprecano poi prima Barella e poi Traoré l’opportunità di andare in rete. All’81 il Napoli pareggia. Prima Sommer para su colpo di testa di Simeone ma poi il muro nerazzurro crolla. Corner di Politano e colpo di testa di Rrahmani che serve sul secondo palo l’ex Juan Jesus bravo a trovare l’1-1. Tre minuti più tardi ci prova poi Di Lorenzo. Corner di Kvara e il capitano azzurro manca la porta. Dopo 3 minuti di recupero il match termina con entrambe le squadre che non riescono portare a casa i 3 punti.