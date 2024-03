Alla Red Bull con Verstappen, l’annuncio di Horner sul nuovo pilota

Importante annuncio di Christian Horner sul futuro pilota della Red Bull che affiancherà Verstappen la prossima stagione

Mentre Verstappen vince e domina in pista, ponendo già una seria ipoteca su quello che sarà l’esito finale del Mondiale di Formula 1 appena iniziato, la Red Bull è ancora alle prese con gli strascichi del caso Horner.

L’assoluzione del team principal nell’indagine interna, scaturita dalle accuse di una dipendente su presunti comportamenti inappropriati dello stesso Horner, non ha placato gli animi di chi, come Helmut Marko e Jos Verstappen, auspica una sua possibile sostituzione. Una vicenda, peraltro, destinata ancora a durare a lungo come conferma l’intenzione della dipendente di ricorrere alla giustizia ordinaria per denunciare quanto accaduto.

In attesa di ulteriori decisioni, Horner continua a dirigere il team. In pista, Red Bull si è confermata impeccabile con una monoposto ulteriormente migliorata che Max Verstappen sa valorizzare al massimo. Due doppiette nei primi due Gran Premi in Bahrain e in Arabia Saudita, nei quali si è visto anche un Sergio Perez su ottimi livelli dopo il turbolento finale della stagione scorsa.

Nuovo pilota Red Bull, l’annuncio di Horner

Perez ha peraltro il contratto in scadenza con la Red Bull alla fine della stagione appena iniziata. La conquista del sedile attualmente occupato dal pilota messicano animerà il prossimo mercato piloti, dal quale scaturiranno importanti novità per gran parte dei protagonisti in griglia che condividono la stessa situazione contrattuale del classe 1990.

E’ stato proprio Christian Horner ad aggiornare sul casting già in corso alla Red Bull che dovrà decidere, a breve, chi affiancherà Verstappen la prossima stagione. Il team principal è stato piuttosto vago sul nome. Di certo, però, non ci sono dubbi su chi sia il favorito.

“Ci sono 16 piloti che desiderano essere alla Red Bull il prossimo anno – si legge su ‘FormulaPassion’ – Abbiamo una monoposto fenomenale e un posto libero. Checo è in pole. E’ lui che deve confermare il suo sedile.” Con sedici piloti, Horner allude al fatto che gran parte degli attuali protagonisti del Mondiale ambisce a guidare la monoposto migliore in griglia.

Il buon inizio di Perez aumenta le chance del messicano su una possibile conferma. Il Mondiale, tuttavia, è ancora lungo e molto può cambiare. Prima dell’inizio della stagione si è scritto di un possibile approdo alla Red Bull di Albon, già nel Team fino al 2020 prima dell’arrivo dello stesso Perez. Attenzione anche a Sainz che saluterà la Ferrari dopo l’arrivo di Hamilton e a un altro possibile ritorno, quello di Daniel Ricciardo, pupillo da sempre di Horner.