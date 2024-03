Ribaltone dopo Hamilton, nuovo pilota: pioggia di telefonate

In casa Mercedes tiene banco la situazione di Lewis Hamilton e capire chi sarà il suo sostituto nella prossima stagione.

La stagione in Mercedes è cominciata nel peggiore dei modi. Già qualche settimana prima dell’inizio del Mondiale le Frecce d’Argento hanno vissuto il clamoroso e storico addio di Lewis Hamilton, pluricampione che dal 2025 sarà uno dei piloti della Ferrari. Una scelta a sorpresa e che ha lasciato di stucco sia Toto Wolff che tutti i tifosi.

I risultati in pista sono apparsi ancora peggio, Hamilton per alcuni sembra distratto da questa nuova avventura ma anche Russell non ha mai ottenuto un podio con la Mercedes distante anni luce dalla Red Bull e lontana anche dalla Ferrari. Ci sarà molto da lavorare per gli ingegneri in vista del Gran Premio di Australia, ma quest’annata sarà importante anche per un altro motivo.

Al momento il sedile di Hamilton è rimasto vacante e c’è curiosità per capire chi sarà il nuovo pilota Mercedes, al momento non c’è nulla di ufficiale e ci sono tante opportunità in lizza. Il sogno di Wolff è sicuramente Max Verstappen, pilota che vive una situazione difficile con la Red Bull e il cui futuro ora resta incerto; l’opzione Mercedes non è da scartare, Wolff ha ottimi rapporti con Jos Verstappen ed Helmut Marko (persone molto vicine al campione del mondo) e spera in questo clamoroso colpo di scena.

Nelle ultime ore sono emersi però nuovi clamorosi dettagli, per certi versi anche divertenti, riguardo il nuovo pilota Mercedes.

Mercedes, annuncio a sorpresa di Russell

In una recente conferenza il giovane pilota Mercedes George Russell ha rivelato di non aver paura riguardo i rumors sul suo prossimo compagno di squadra, anche nel caso questo fosse Max Verstappen. Allo stesso tempo Russell ha rivelato un curioso retroscena che sottolinea il grande interesse attorno alla Mercedes:

“Per qualsiasi squadra è importante avere un’armonia tra i piloti, però alla fine saranno Wolff e il consiglio di amministrazione a decidere”. Da qui la rivelazione al canale ufficiale della Formula 1: “Abbiamo già avuto molte conversazioni e sono stato spesso a colloquio con Wolff, cosi vedere comparire il nome di diversi piloti sul suo telefono è stato piuttosto divertente”.

Di fatto Russell ha chiarito che diversi piloti hanno contattato Wolff ed anche lui stesso per approfondire la questione pilota, anche se c’è da dire che al momento appare ancora presto. In casa Mercedes sono concentrati sui miglioramenti alla vettura mentre c’è attesa anche per il caso Verstappen per la questione pilota. Altri nomi fatti per la guida della storica monoposto sono quelli di Fernando Alonso e del giovane talento italiano Kimi Antonelli, pilota sul quale Wolff punta molto.