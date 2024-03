Barone, il mondo del calcio unito per ricordare il DG della Fiorentina

La notizia della scomparsa di Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina, ha inevitabilmente scosso il mondo del calcio. Il dirigente viola in carica dal 2019 è stato in questi anni una figura chiave dell’organigramma viola. Un manager che ha conseguito risultati importanti dentro e fuori dal campo, stringendo rapporti d’amicizia con tutto il calcio. E il pallone in questi minuti dopo l’annuncio della sua scomparsa gli sta dando l’ultimo saluto con una valanga di messaggi.

Barone ricordato da tanti calciatori

Tanti i messaggi di condoglianze dei tifosi di tutte le società, squadre italiane e non solo. Ma soprattutto stanno arrivando i messaggi di tanti calciatori, tra cui gli attuali giocatori della Fiorentina e anche gli ex. Lunghi messaggi di ricordo, brevi dediche e anche tante foto. Da Sottil a Benassi, da Vlahovic, passato per Dodô e Igor. Tutti con un piccolo ricordo di Barone.

Riccardo Sottil, in particolare, ha dedicato un messaggio molto personale: “Ciao Joe che tristezza immensa oggi nei nostri cuori, è stato tutto così veloce che non sembra vero, ti scrivo queste parole con un grosso nodo alla gola, sono parole che arrivano dal profondo del mio cuore. […] Sei stato la persona che ha creduto in me fin dai primi allenamenti che hai visionato a Moena al tuo approdo in questa società, sei sempre stato là a battagliare in prima linea per tutti noi, mettendoci la facci sempre. […] Ti posso solo dire GRAZIE Joe per come mi hai trattato fin dal primo giorno. Non sarà facile, ma quando scenderemo in campo la Fiorentina giocherà soprattutto per te e per provare ad alzare un trofeo che tu sognavi da tempo”.

Il cordoglio della Serie A

Alla notizia della scomparsa di Barone, la Lega Serie A ha immediatamente diffuso un comunicato in suo ricordo. A tracciare un ricordo del DG viola è stato il Presidente della Lega Lorenzo Casini che in un lungo comunicato ne ha parlato così: “Il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore. Joe, nei suoi anni alla guida della Fiorentina, ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l’inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park. […] Ci mancherà davvero molto”.

Tanti i messaggi di condoglianze da tutta la famiglia della Serie A. Tutte le società della Serie hanno partecipato a loro modo al cordoglio della Fiorentina e della famiglia di Joe Barone per la scomparsa del dirigente. Dall’Inter alla Salernitana, passando per Juventus, le romane, Sassuolo e Salernitana. Nessuno escluso, a testimonianza dell’importanza che in questi anni ha rivestito Barone e la sua figura nel guidare la società viola.

Infantino ricorda Barone

Ha ricordato il DG della Fiorentina anche Gianni Infantino, presidente della FIFA. Il massimo dirigente del calcio mondiale ha voluto dedicare a Barone un breve messaggio attraverso il suo account Instagram: “Mi porterò dentro quei meravigliosi sorrisi che mi hai regalato. Eri orgoglioso del Viola Park., un centro sportivo bellissimo. Eri quasi commosso, quando parlavi della Fiorentina. Hai migliorato il mondo del calcio, che ti perde troppo presto. Domani avresti festeggiato il tuo 58esimo compleanno. Buon viaggio caro Joe, e un abbraccio forte a tutte le persone che ti hanno voluto bene”.