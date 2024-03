Lutto nel calcio: è morto Joe Barone

Grande tragedia nel mondo del calcio. Il dirigente del club viola non ce l’ha fatta, è arrivato anche il comunicato.

Era nell’aria da ore e purtroppo ora è arrivato l’annuncio ufficiale. Il direttore generale Giuseppe Barone, in arte Joe, è venuto a mancare all’Ospedale San Raffaele di Milano all’età di 57 anni. L’uomo era in condizioni critiche dalla giornata di domenica, fin dalla mattinata e poi le condizioni si sono aggravate nel pomeriggio.

Barone era in condizioni gravissime sin dall’inizio, ha accusato un infarto e subito si è capita la gravità della situazione, anche per questo motivo il match di serie A tra Atalanta e Fiorentina è stato rinviato a data da destinarsi. Una bruttissima notizia per la Fiorentina, ma non solo: una tragedia per tutti gli appassionati di calcio.

Barone era approdato alla Fiorentina con l’arrivo della presidenza e della gestione di Rocco Commisso, una tragedia che ha lasciato sotto shock il mondo viola e non solo. Due giorni fa Barone si trovava con la squadra a Cavenago di Brianza quando è stato colpito da un malore, subito si è capito la gravità, Joe è stato ricoverato al San Raffaele e poi dopo non ce l’ha fatta.

Serie A, il cordoglio dei club per la morte di Barone

Diversi club di Serie A, dal Napoli alla Fiorentina stessa e tanti altri stanno esprimendo il cordoglio alla famiglia del dirigente per la sua perdita. Joe avrebbe compiuto nella giornata di domani 58 anni, la Fiorentina ha rilasciato il comunicato in questi minuti: “Con un dolore profondo e con immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il direttore generale Giuseppe Barone è venuto a mancare oggi presso l’Ospedale San Raffaele di Milano”. Poi ha proseguito:

“Rocco Commisso e la sua famiglia, Pradè, Burdisso e tutta la famiglia viola sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto tutta la sua grande professionalità”. Infine con il comunicato ha poi concluso: “Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camila e ai suoi figli, nonchè a tutta la famiglia Barone”, chiude cosi il comunicato.

Anche noi porgiamo le condoglianze alla Fiorentina e a tutta la famiglia viola per questa triste perdita.