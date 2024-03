Marquez torna a vincere, è già scritto: c’è l’annuncio

Marc Marquez potrebbe presto ritrovare il gradino più alto del podio come confermato in un recente annuncio che fa impazzire i tifosi

L’esordio in Qatar non è stato negativo, anzi. Marquez è di nuovo in grado di battagliare con i migliori e questo non può che essere di buon auspicio per il futuro. A pensarla così è anche un grande ex campione.

Una sola gara è troppo poco per esprimere giudizi definitivi ma di certo qualcosa già si intravede. Marc Marquez è tornato competitivo e può dare fastidio a tutti, come dimostrato in Qatar. Un quarto posto nel GP di domenica e un quinto nella Sprint del sabato sono un buon biglietto da visita per cominciare. A Portimao arriveranno di certo altri indizi ma nel frattempo è bello rivedere un campione di questo calibro con il sorriso. L’adattamento alla Ducati procede nel migliore dei modi e di certo potrà essere affinato con il passare delle gare.

Di contro c’è da sottolineare come Pecco Bagnaia sembra essere già un tutt’uno con la sua GP24 e questo potrebbe rappresentare un problema per le ambizioni iridate del #93. Anche Jorge Martin è della bagarre, così come Bastianini e un sorprendente Pedro Acosta, seconda forza KTM dopo Binder.

Per parlare del momento della MotoGP, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Loris Capirossi, che vede un Marquez vincente a stretto giro di posta.

Marc Marquez, l’annuncio di Capirossi è miele per le sue orecchie: “Fra un paio di gare sarà pronto”

Capirossi, che oggi ricopre il ruolo di responsabile della sicurezza in pista per Dorna, ha le idee chiare su cosa potrà succedere con Marquez nelle prossime gare.

“Ha fatto un fine settimana perfetto, senza errori. Sia nella Sprint che in gara è arrivato a pochi secondi dal vincitore e credo che fra un paio di gare, con un po’ più di padronanza sarà davvero molto forte. E non servirà tanto tempo, tra un paio di gare sarà pronto“.

Capirossi ha voluto poi sottolineare il piccolo divario tecnico che esiste tra la moto della Ducati della passata stagione e la GP24 attuale. Un piccolo gap soprattutto in chiave motore che potrà fare la differenza in alcune piste ma meno in altre, a cominciare proprio da Portimao, dove si correrà il prossimo week end.

Ci sono tutte le carte in regola per divertirsi, con Bagnaia che appare già solidissimo in ottica campionato. Una sorpresa anche per Capirex, favorevolmente stupido dalla crescita di Pecco e dalla sua maturità. Chissà che con Marquez non si possa instaurare un duello super spettacolare già in questo Mondiale.