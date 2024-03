Il futuro di Allegri alla Juventus sembra avere le settimane contate: fino a qualche mese fa la Vecchia Signora era da considerarsi una delle principali rivali dell’Inter per la conquista del Tricolore. In due mesi la formazione piemontese ha distrutto tutto. Girone d’andata quasi impeccabile, ritorno da incubo: e lo certificano i numeri delle ultime otto partite. Una sola vittoria contro il Frosinone, tre sconfitte contro Inter, Udinese e Napoli e quattro pareggi con Empoli, Verona, Atalanta e Genoa.

7 punti: numeri da zona rossa. La formazione di Max Allegri è riuscita a fare meglio soltanto di Sassuolo, Salernitana e Frosinone… squadre che lottano per la permanenza in Serie A. L’unico colpevole non può essere l’allenatore, di cui il futuro sembra essere scritto ma anche di alcuni calciatori che stanno rendendo al di sotto delle proprie potenzialità, Chiesa su tutti. A fine stagione si tireranno le somme, sia per il futuro di Allegri alla Juventus ma soprattutto per alcuni calciatori che in questi mesi hanno dimostrato di non essere da big.

Il contratto dell’allenatore livornese scade nel giugno 2025: la dirigenza e il secondo allenatore con più presenze sulla panchina bianconera avranno un confronto al termine di un’altra stagione non da Juventus, con la Vecchia Signora che spera di ritornare in Champions League e riportare la Coppa Italia in bacheca.