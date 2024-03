Serie A, stop dopo la morte di Joe Barone

Serie A gelata in seguito alla notizia della morte di Joe Barone: il rinvio è ufficiale, decisa la nuova data

Il calcio è in lutto dopo la morte di Joe Barone. Il dg della Fiorentina ci ha lasciati ieri all’età di 58 anni dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano. Barone ha accusato un malore domenica pomeriggio, intorno alle 15, mentre si trovava a Bergamo per assistere alla gara dei viola contro l’Atalanta (successivamente rinviata).

Le condizioni di Joe Barone sono apparse subito molto gravi: i bollettini medici informavano che il dg della Fiorentina veniva tenuto in vita con i macchinari. Ieri mattina era trapelata la voce di un peggioramento delle condizioni di Barone: nel pomeriggio di ieri la notizia della sua morte.

La Fiorentina ha voluto subito dedicare parole molto commoventi a quella figura che assieme a Rocco Commisso è riuscita a riportare i viola in Europa, disegnando un futuro roseo anche grazie alla creazione del Viola Park, il centro sportivo ritenuto da tutti un vero e proprio gioiello. Nel comunicato i viola precisano di aver perso un punto di riferimento e una figura “che ha segnato la storia recente del club“.

Stop alla Serie A dopo la morte di Joe Barone

Anche la Serie A ha scelto di fermarsi in segno di rispetto nei confronti di Joe Barone e dei suoi familiari. Proprio ieri, martedì 19 marzo, era in programma l’Assemblea della Lega Serie A, che avrebbe dovuto tenersi in videoconferenza. Appuntamento che è stato però rinviato già alla notizia del malore di Joe Barone e delle gravi condizioni in cui versava il dg della Fiorentina.

Per quanto riguarda Atalanta – Fiorentina non è stata ancora decisa una data per il recupero. L’Assemblea della Lega Serie A è stata invece riprogrammata per venerdì 22 marzo: tuttavia non è da escludere un nuovo rinvio a causa della dipartita di Joe Barone. Nel frattempo continuano ad arrivare molti messaggi di cordoglio per la morte del dirigente 58enne.

La stessa Lega di Serie A ha voluto stringersi attorno alla famiglia di Joe Barone, alla Fiorentina, ai tifosi viola e a tutta la città di Firenze. Il presidente della Lega di A, Lorenzo Casini, ha voluto evidenziare come il calcio italiano abbia perso una figura di grandissimo spessore, che in questi anni alla Fiorentina ha saputo esprimere “passione, competenza e visione“.