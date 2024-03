ESCLUSIVA SI Albania, riecco Kumbulla. L’agente: “Punta Euro2024. Roma? A giugno tornerà”

27 marzo 2023: ecco a quando risale l’ultima presenza in Nazionale di Marash Kumbulla, poco prima di infortunarsi gravemente al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Domani contro il Cile, 361 giorni dopo, toccherà di nuovo a lui: Sylvinho ha fatto capire di non essersi affatto dimenticato del suo difensore e lo ha chiamato dopo il suo recente rientro, prima ad allenarsi e poi anche in campo, con la maglia del Sassuolo.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto l’agente del giocatore, Gianni Vitali, per parlare di lui.

Cosa significa per lui questa chiamata in Nazionale?

“Significa veramente tantissimo, proprio a livello emotivo. E’ stato un infortunio brutto, complicato, lungo. Il ritorno in Nazionale alle porte degli Europei ha una grande valenza per tantissime cose che ha desiderato fortemente. Quindi adesso si va incontro a queste due partite contro Cile e Svezia dove tornerà in campo con la sua Albania”.

Era uno dei suoi più grandi obiettivi quello di tornare in forma in tempo per Euro 2024?

“Sì, assolutamente, credo che migliore occasione non ci possa essere per un giocatore. Facciamo però un passo alla volta: la prima cosa adesso chiaramente è il ritorno Nazionale e continuare a lavorare con il Sassuolo, che credo che abbia bisogno di risultati ed abbia bisogno di giocatori del valore di Marash. Questi sono gli obiettivi più imminenti ed anche più importanti”.

E poi l’Europeo.

“Dopodiché sicuramente ci sarà spazio per questo straordinario avvenimento sì. Tra l’altro l’esordio sarà proprio con l’Italia e quindi ci si aspetta tanto da questo punto di vista”.

Com’è stato per lui vivere questi primi mesi a Sassuolo e tornare ad assaggiare il campo?

“E’ stato sicuramente emozionante, perché quando rientri in campo, come tutti i calciatori hanno sempre detto in queste situazioni dopo un infortunio così lungo, è particolare. Mi ricordo le prime volte in cui è tornato, i primi allenamenti, qualsiasi cosa facesse dall’esercizio più banale al torellino era emozionante per lui. Ad allenarsi è tornato già da un po’ fortunatamente, poi è arrivato il ritorno in partita che è stato per lui motivo di soddisfazione. Ma si è calato molto bene mentalmente nella realtà di Sassuolo che vive un momento non facile: ci sono secondo me tutti i presupposti di poter far bene in questo finale di stagione”.

Oggi testa al Sassuolo, ma con la Roma vi siete dati appuntamento a fine stagione per valutare questi mesi ed il futuro?

“Noi con la Roma abbiamo fatto un ragionamento in funzione al fatto di poter andare a fare minuti, se possibile, e quindi tornare poi alla base quest’estate. Marash ha un contratto con la Roma fino al 2027, poi vedremo”.