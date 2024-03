Lacrime in casa Juve, triste messaggio poco fa: un lutto devastante

Lacrime anche in casa Juventus: nelle scorse ore il messaggio commovente da parte del calciatore che ha voluto esprimere il proprio cordoglio per il lutto che ha colpito tutti

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica morte di Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina si è spento all’età di 57 anni (ne avrebbe compiuti 58 proprio il 20 marzo) dopo che nel primo pomeriggio di domenica è stato colpito da un infarto. Purtroppo le condizioni del dirigente viola sono sempre state gravi e non c’è mai stato un miglioramento. Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio. In particolar modo quello della Serie A che ha voluto ricordare il dirigente dei gigliati.

Tra i tantissimi messaggi da parte di club della massima serie italiana (ed anche esteri) spunta anche quello di Weston McKennie. Il centrocampista ha voluto ricordare Barone attraverso una ‘stories‘ sul suo canale ufficiale di Instagram. Proprio come hanno fatto buona parte dei suoi colleghi. C’è chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, scambiare quattro chiacchiere e chi lo ha ammirato per il grande lavoro che ha svolto nella Fiorentina.

Addio Joe Barone, anche McKennie ricorda il dirigente viola

Il cuore di Joe Barone ha smesso di battere per sempre all’ospedale ‘San Raffaele‘ di Milano dove stava lottando tra la vita e la morte. L’equipe del medico Andrea Zangrillo ha provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma le sue condizioni (sin dal primo momento) sono apparse immediatamente gravi. Proprio dagli USA sono arrivati i suoi quattro figli che piangono la scomparsa del padre che si è spento proprio nel giorno della festa del papà.

Un dolore immenso per la moglie Camilla e per tutti coloro che lavorano alla Fiorentina. Il presidente Rocco Commisso aveva anticipato il suo ritorno in Italia per stare vicino a Barone, ma purtroppo riuscirà ad arrivare in tempo solo per i funerali. Come annunciato in precedenza anche la Juventus, storica rivale della Fiorentina, ha voluto ricordare il dirigente dei viola. Tra i messaggi spuntano anche quelli del connazionale Weston McKennie (Barone era un italo-americano, precisamente dalla Sicilia).

Dal suo profilo ufficiale di Instagram il centrocampista statunitense ha voluto rivolgere un breve messaggio, ma con un grandissimo significato: “Rest in Peace” (ovvero Riposa in pace”). D’altronde come hanno fatto altri suoi compagni di squadra, tra questi Dusan Vlahovic che lo ha conosciuto molto bene quando ha militato nei viola.