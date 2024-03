Decisione ufficiale: non correrà il GP di Australia, F1 senza parole

Incredibile quello che accadrà al GP di Australia. La terza gara del Mondiale 2024 non avrà uno dei protagonisti in griglia di partenza. Ecco cosa è accaduto

Terzo weekend stagionale di gara in Formula 1 con una delle tappe immancabili del Mondiale, ovvero il GP di Australia. Per anni inserito come evento di apertura dell’annata, ora la sua collocazione è stata spostata più in avanti in un calendario sempre più ricco che prevede, quest’anno, i GP asiatici di Cina e Giappone subito ad Aprile.

Si correrà all’alba di domenica 24 marzo a Melbourne. Il via del GP è previsto alle 5 ora italiana con una novità imprevista sopraggiunta nelle ultime ore ovvero l’assenza di una delle 20 monoposto dalla griglia di partenza. Se in MotoGP non si tratta di un evento inconsueto a causa di cadute e incidenti che possono pregiudicare la presenza dei piloti in Gara, in Formula 1, raramente si è assistito alla defezione di uno dei protagonisti prima del via.

In particolare, a Melbourne, non sarà in gara il pilota della Williams, Logan Sergeant. Il motivo è quasi paradossale. Il pilota americano è stato forzatamente costretto al forfait per un incidente che ha coinvolto il suo compagno di squadra, Alex Albon.

GP Australia, Sergeant non sarà in Gara: cosa è accaduto

Durante le prove libere, Albon ha avuto un incidente. Nulla di grave per il pilota thailandese. Tuttavia, l’impatto della sua Williams contro le barriere del circuito di Albert Park ha severamente danneggiato il telaio della sua monoposto.

Per i meccanici del Team britannico, impossibile ripararlo in tempi brevi per permettergli di gareggiare sia in Qualifica che in Gara. Un grave imprevisto per la Williams che si è presentata a Melbourne senza un telaio di riserva per sostituire quelli eventualmente danneggiati.

Di conseguenza, il Team ha dovuto prendere una decisione dolorosa per salvaguardare il proprio pilota di punta ovvero trasferire il telaio intatto della monoposto di Sergeant proprio su quella di Albon. Una scelta che inevitabilmente costringerà la Williams a ritirare fin da subito la vettura del pilota americano.

Sergeant si è ovviamente subito messo a disposizione della squadra ma non ha nascosto la sua amarezza per un ritiro imprevisto e imprevedibile con queste modalità: “E’ il momento più difficile che ricordi nella mia carriera – ha spiegato il pilota americano – sono comunque qui per la squadra e continuerò a dare il mio contributo per massimizzare il lavoro in questo fine settimana.”

Nelle prime due Gare del Mondiale, Sergeant ha ottenuto un 20esima e un 14esimo posto in Bahrain e in Arabia Saudita.