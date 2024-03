Nadal, adesso è ufficiale: colpo durissimo per i suoi tifosi

Il 2024 di Nadal non è iniziato nel migliore dei modi e l’ultima dichiarazione del tennista spagnolo ha completamente spiazzato i suoi tifosi

La stagione tennista è iniziata nel segno di un grande assente: Rafa Nadal non è ancora riuscito a mettersi definitivamente alle spalle tutti i problemi fisici e fatica ad essere competitivo a livelli importanti. Il maiorchino è stato, per diversi anni, uno dei migliori tennisti in circolazione: ora, tra una condizione non più al top e una carta d’identità che dice trentasette anni, non riesce ad essere protagonista.

L’obiettivo di Nadal però sembra essere piuttosto chiaro: prima di appendere la racchetta al chiodo vuole togliersi ancora qualche soddisfazione. Dopo l’assenza dal torneo di Indian Wells il mirino è puntato sulla terra rossa, una superficie dove ha ottenuto risultati decisamente importanti.

Montecarlo (torneo vinto undici volte), Barcellona e soprattutto il Roland Garros: Nadal vuole arrivare al meglio della condizione fisica a questi appuntamenti. Tornare immediatamente competitivo per vincere un titolo sembra piuttosto complicato ma non è da escludere che lo spagnolo si regali l’ultima grande gioia della carriera proprio in Francia e in uno slam che è stato capace di vincere per ben quattordici volte.

Nadal, l’annuncio preoccupa i fan: “Non posso garantire nulla”

Dopo diversi mesi di inattività ad un certo livello non è facile stilare una tabella di marcia anche se ti chiami Nadal e sei stato tra i più grandi protagonisti di questo sport. Lo spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni in uno degli eventi organizzati presso la sua fondazione.

Ecco le parole del classe 1986: “Il primo obiettivo è provare a competere. Valuto giorno per giorno le mie condizioni. Purtroppo, negli ultimi tempi, mi risulta difficile prevedere cosa succederà. Sto lavorando per provare a iniziare la stagione sulla terra battuta, che è il mio grande obiettivo e il motivo per cui sto lavorando duramente. Ma non posso garantire nulla. Non ho mai smesso di allenarmi, ci sto provando in ogni momento. Mi sento bene, ma fino ad ora non sono riuscito a rispettare il programma che avrei voluto. Spero che la situazione possa cambiare, ma non posso affermare nulla con sicurezza. Non voglio essere né ottimista né negativo. Devo ragionare giorno per giorno”.

Dichiarazioni importanti e che non lasciano spazio ad interpretazioni: l’unica cosa da fare è aspettare e sperare di rivedere, ancora una volta a grandi livelli, un giocatore che ha dato tantissimo al mondo del tennis.