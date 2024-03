Napoli, servirà il miglior Osimhen in questo finale di stagione

Con la Serie A ferma per la pausa Nazionali, le diverse squadre del campionato possono recuperare energie in vista di un finale di stagione che sarà molto impegnativo, con diversi club che sono ancora in corsa per raggiungere importanti obiettivi. Ne sa qualcosa il Napoli che, nonostante un cammino altalenante nelle ultime giornate, può ancora sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, nonostante Bologna, Roma e Atalanta non abbiano alcuna intenzione di fermare la loro splendida corsa a ormai poco tempo dall’ultimo rettilineo.

Sulle spalle di Osimhen

Francesco Calzona è arrivato sulla panchina partenopea in uno dei momenti più negativi della stagione, in una fase in cui i risultati stentavano ad arrivare e il morale non era certo dei migliori. Molto, nelle prossime settimane, dipenderà dalle prestazioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha vissuto una stagione simile a quella del suo club: un percorso altalenante, dichiarazioni dirette e indirette che non sono passate inosservate, una gestione nella settimane della Coppa d’Africa che non ha di certo aiutato tutto l’ambiente. Il nigeriano, però, è troppo importante e pensare ancora al passato sarebbe un errore. Quando l’attaccante non gira, non ci riesce nemmeno l’intero collettivo. Dimostrazione di ciò è stata la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, contro il Barcellona: troppe disattenzioni e poca concentrazione, il contrario rispetto alla gara d’andata in cui era risultato decisivo mantenendo in equilibrio il doppio incontro.

Il suo futuro resta fortemente in bilico e tutti, a Napoli, ne sono consapevoli. L’anno scorso è stato fatto qualcosa di importante, quest’anno la storia è stata diametralmente opposta ma ora bisognerà tirar fuori l’orgoglio per raggiungere l’unico obiettivo rimasto in stagione. Osimhen è determinante perché è un trascinatore, ed è questo che deve provare a fare nelle prossime gare, per concludere questa stagione in maniera dignitosa, ed evitare un vero e proprio fallimento.