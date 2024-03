Sven Goran Eriksson, ci siamo: tifosi della Lazio commossi

Sven Goran Eriksson torna sotto i riflettori con un nuovo progetto, che ha lasciato commossi i tifosi della Lazio, da sempre legatissimi a lui



Pur avendo avuto modo di guidare anche la Roma, è più che naturale per i tifosi della Lazio essere legati alla figura di Sven Goran Eriksson, che era sulla panchina biancoceleste quando i capitolini sono diventati campioni d’Italia. Lo svedese è riuscito però nel corso della sua carriera a farsi amare a 360 gradi dagli appassionati di calcio, che ne hanno sempre apprezzato i suoi modi pacati e tutt’altro che sopra le righe, indispensabili anche per affrontare i momenti difficili vissuti dalle sue squadre.

Un atteggiamento simile non può che essere fondamentale anche ora che sta affrontando la fase peggiore della sua vita. L’ex allenatore, infatti, ha rivelato di avere un cancro in fase terminale, per questo sta facendo affidamento su tutto il suo coraggio per affrontarne i sintomi.

Il grande omaggio a Sven Goran Eriksson

Rendere omaggio a chi ha scritto pagine importanti dello sport è quasi doveroso. Rivedere a distanza di tempo immagini relative ai periodi più belli non può che permettere di fare un salto indietro nel tempo e rievocare le sensazioni provate in quei momenti.

Questo è certamente l’intento che Amazon Prime Video vorrebbe raggiungere con il documentario realizzato per celebrare Sven Goran Eriksson, in uscita a breve, ma di cui già da ora è possibile vedere il trailer, così da farsi un’idea di quello che potremo vedere. L’opera è stata prodotta da Whisper e Up&Away Film Entertainment ed è descritta come una “storia di estrazione del personaggio più imprevedibile del calcio, intrecciata con la realtà straziante della diagnosi terminale del cancro di Sven”.

Si potrà così ripercorrere i momenti più belli della carriera dell’ex allenatore, che lo hanno visto, tra gli altri, alla guida di Inghilterra, Sampdoria e Roma, anche se sono certamente i sostenitori della Lazio quelli che hanno un ricordo indelebile, legato all’anno dello scudetto. Nel filmato si potranno inoltre ascoltare le testimonianze di alcuni tra i calciatori che a lui sono più legati, quali David Beckham, Wayne Rooney, Roberto Mancini e Kasper Schmeichel.

Pur senza avere mai atteggiamenti sopra le righe, Sven Goran Eriksson si è fatto apprezzare in tutta la sua carriera per la determinazione e la spinta che ha saputo dare a tutti i suoi giocatori. Caratteristiche come queste gli hanno permesso di essere apprezzato da tutti loro anche a distanza di tempo e si stanno rivelando determinanti anche ora che ha ricevuto la diagnosi peggiore.

Lo svedese, infatti, sta provando a non abbattersi, provando a fare suo un atteggiamento che era tipico anche di Gianluca Vialli, uno che sapeva incoraggiare gli altri anche quando era lui ad avere bisogno di forza. “Da tutte le cose si può trarre qualcosa di positivo, io cerco di farlo anche da questa esperienza” – ha detto recentemente in un’intervista radiofonica.