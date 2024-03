Valentino Rossi, questa volta si è esagerato: MotoGP sconvolta

È ripartita la Moto Gp e, come di consueto, lo ha fatto dal Gran Premio del Qatar. Nella tappa notturna mediorientale uno dei protagonisti più attesi è riuscito a non tradire le aspettative

Dopo un inverno passato nello studio e nello sviluppo delle nuove protagonista a due ruote, il Motomondiale ha fatto il suo grande ritorno nell’appuntamento di Lusail che apre la stagione ormai da diversi anni.

Nel post gara una delle voci più autorevoli del paddock ha voluto portare l’attenzione su una differenza di percezione che, a suo dire, meriterebbe una visione differente. Il bellissimo weekend del Qatar si è concluso e, anche in questa edizione, ha regalato parecchie emozioni a tutti gli appassionati delle due ruote. L’italiano Bagnaia ha trionfato al termine di 22 tiratissimi giri chiudendo davanti ai rivali Binder e Martin.

La stagione di Moto Gp si è quindi aperta come si era conclusa quella precedente: con la rossa Ducati del campione del Mond che festeggia il trionfo davanti agli avversari.

L’esperto è sicuro: “Mi ha ricordato Valentino Rossi”

Bagnaia ha conquistato gli ultimi due titoli di Moto Gp dopo l’affermazione di Quartararo nel 2021. Il pilota italiano è riuscito a riportare la Ducati sul tetto del mondo dopo un’assenza lunga quindici stagioni. Nel 2023, dunque, la casa di Borgo Panigale punta al tris ma dovrà vedersela con la KTM di Binder e le due Ducati satellite di Martin del team Pramac e di Marc Marquez, passato in estate al team Gresini.

Dopo il week end qatariota, però, una voce autorevole ha voluto sottolineare i meriti di un pilota talentuoso e costante come Bagnaia. Si tratta di Mauro Sanchini, voce familiare agli appassionati di motori che commenta le gare di Moto Gp su ‘Sky Sport’.

Alla luce dell’esordio vincente del pilota Ducati, infatti, Sanchini ha voluto osare con un paragone che ha lasciato un po’ sorpreso l’ambiente. Secondo il noto giornalista, Bagnaia meriterebbe più risalto di quello che sta attualmente avendo.

Sanchini ha sottolineato come una gara condotta in maniera simile da Valentino Rossi sarebbe finita su giornali e telegiornali per diversi giorni. A ‘OA Sport TV’ ha ammesso: “Mi sono permesso di fare un paragone pesante che spero la gente possa capire. Pecco ha fatto una gara di grandissimo spessore, cosa che non è facile in una MotoGP moderna, mi ha ricordato Valentino Rossi. Una gara così fatta da Valentino avrebbe avuto un risalto per diversi giorni sui telegiornali, Pecco lo meriterebbe. Ci ha messo la fame, la cattiveria, la precisione. È stato intoccabile per gli altri”.

Sanchini conclude affermando che l’eventuale vittoria del terzo titolo mondiale permetterebbe a Bagnaia di entrare senza dubbio nell’olimpo delle corse a due ruote, ma il percorso è ancora lungo e gli avversari più agguerriti che mai.