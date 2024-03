Verstappen fatto fuori: ribaltone clamoroso

Una mossa clamorosa è in ballo per la Red Bull, pronta a rinunciare al tre volte campione del mondo Max Verstappen

La Red Bull potrebbe mettere in atto una rivoluzione clamorosa. Mandare via l’attuale pilota iridato sarebbe un azzardo importante, le tensioni nel team anglo-austriaco continuano a crescere sempre di più.

Ciò che poteva essere considerato solamente un’utopia sino a qualche mese fa ora potrebbe, invece, essere una ipotesi concreta. Max Verstappen fuori dalla Red Bull è un’opzione non più scartabile, nonostante i risultati conquistati dall’olandese siano stati eccezionali.

Nel 2023 l’olandese ha dominato il campionato vincendo 19 Gp su 22, in questa stagione ha già trionfato in Bahrain e Arabia Saudita. Pur strabilianti che siano i risultati ora non bastano più, quello che resta l’elemento fondamentale nel mondo sportivo è stato soppiantato dall’ambizione di un uomo al centro dell’attenzione in casa Red Bull.

Verstappen out, cosa accade alla Red Bull

La rivoluzione sarebbe in ballo proprio perché c’è una figura chiave in Formula 1 a spingere verso questo clamoroso cambiamento. Un personaggio come Christian Horner sta diventando l’assoluto protagonista nel mondo dei motori, come riporta la ‘Bild’.

Il team principal è in pressing sul proprietario thailandese della Red Bull Chalerm Yoovidhya per allontanare Verstappen e puntare su un nuovo progetto tecnico.

Horner, che era stato accusato di molestie nei confronti di una dipendente ed è stato assolto dal team, sarebbe pronto a una nuova impostazione sportiva del team. Non solo andrebbe via Verstappen (e di conseguenza anche il padre Jos con il quale ha vivacemente discusso), ma anche il progettista Adrian Newey.

Un colpo di scena importante per il mondiale 2025, Horner garantirebbe in prima persona la tenuta della Red Bull anche senza i due protagonisti principali delle vittorie ottenute in questi anni.

Il colpo di scena clamoroso si concluderebbe poi con la scelta dell’erede di Max Verstappen, una mossa per accattivarsi ancora di più il proprietario. Horner piazzerebbe come prima guida Alexander Albon, thailandese come Yoovidhya e attualmente impegnato con la Williams. Non un pilota di prima fascia, ma Horner è talmente sicuro delle sue idee che è pronto a fare tabula rasa.

Non mancheranno le polemiche se andrà in scena questa sorta di rivoluzione interna. Verstappen potrebbe poi firmare con la Mercedes, raccogliendo il testimone di Hamilton che ha già firmato per la Ferrari, con quest’ultima che accoglierebbe ben volentieri Newey. Con uno scenario del genere, le chance di riconfermarsi al vertice per la Red Bull non sarebbero così alte.