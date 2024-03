Italia, contro l’Ecuador pronto a debuttare Vicario

La meravigliosa cornice della Red Bull Arena sarà il suggestivo palcoscenico dell’ultima tappa di tour dell’Italia negli Stati Uniti, con Vicario pronto a debuttare. A New York contro l’Ecuador Spalletti vuole continuare a tracciare la strada della sperimentazione, com’è giusto che sia in questa pausa amichevole, l’ultima prima di radunarsi all’alba di Euro2024.

Spalletti è pronto a riproporre il 3-4-2-1 che ha dato – in parte – segnali mediamente confortanti in termini di alternative utili in questa lunga e densa fase riformista della Nazionale. Tra i pali dell’Italia dovrebbe vedersi, con grande merito, Guglielmo Vicario. L’ex Empoli è stato finora protagonista assoluto in Premier League con il Tottenham e pronto all’esordio con la maglia azzurra. Compagno di campionato che potrebbe partire anche lui dal primo minuto è Nicolò Zaniolo. Dopo una prima parte di stagione complicata l’ex Roma e Galatasaray è in ripresa con l’Aston Villa e luminoso nelle ultime uscite con la formazione di Unai Emery.

Dimarco e il debuttante Bellanova agiranno sugli esterni, mentre in mezzo Spalletti dovrebbe puntare sull’esperienza di Barella e Jorginho. L’XI sarà con ogni probabilità totalmente differente da quello visto contro il Venezuela. Ecco quindi Darmian, Mancini e Bastoni, con Pellegrini a fare coppia nostalgica con Zaniolo alle spalle dell’unica punta Giacomo Raspadori.