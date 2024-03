Nadal, l’anticipazione è allarmante: ora c’è davvero da preoccuparsi

Rafa Nadal è uno dei tennisti più forti di sempre ma i suoi tifosi sono preoccupati visto l’anticipazione sul futuro dello spagnolo

Diversi i protagonisti in questa prima fase di stagione tennistica che ha visto due successi di Sinner, il ritorno alla vittoria di Alcaraz e le difficoltà di Djokovic. Il numero uno al mondo, dopo essere stato eliminato ad Indian Wells nei primi turni, ha deciso di rinunciare al torneo di Miami per organizzare al meglio la propria stagione.

In California assente anche Nadal: lo spagnolo, in realtà, avrebbe dovuto prendere parte al torneo ma è stato costretto a dare forfait. Una situazione non facile per il classe 1986 che vorrebbe tornare a competere in modo da essere ancora protagonista prima di appendere, definitivamente, la racchetta al chiodo.

La stagione è ancora lunga e la superfice preferita da Nadal è, senza ombra di dubbio, la terra rossa. A tal proposito ci sono tornei importanti come Montecarlo, Barcellona ma soprattutto il Roland Garros dove lo spagnolo si è imposto per ben quattordici volte. Su un possibile ritorno proprio sulla terra rossa ha voluto dire la sua lo stesso Nadal.

“Farò del mio meglio per provare a iniziare la stagione sulla terra battuta, che è il mio obiettivo”. E ancora: “Sto lavorando per questo e sto lottando per quell’obiettivo, ma non oso dire nulla su quello che potrebbe succedere perché ultimamente è stato difficile per me dover fare previsioni, purtroppo”, queste le parole del trentasettenne in occasione di un evento tenutosi presso la sua fondazione.

Nadal e il messaggio per i suoi tifosi: “Non ho mai smesso di allenarmi”

La voglia del tennista spagnolo è quella di tornare ad essere protagonista a grandi livelli perché un giocatore come lui non può stare fermo per così tanto tempo. Gli ultimi due anni sono stati decisamente complicati ma l’obiettivo di Nadal è quello di cambiare le cose il prima possibile.

“Non ho mai smesso di allenarmi. Ci provo continuamente. Mi sento bene, solo che non sono riuscito a seguire il programma che avrei voluto. Spero che le cose possano cambiare. Non importa se sono ottimista o meno, sono realista. Negli ultimi due anni mi è stato impossibile competere, quindi il primo obiettivo è tornare a competere. Cerco di andare avanti giorno per giorno, di fare il lavoro che devo per darmi delle opportunità e vedremo per quanto tempo potremo provarci”.

Dichiarazioni importanti di un giocatore che sente di avere ancora qualcosa da dare. La terra rossa è la superficie preferita da Nadal: vederlo tornare tra Montecarlo e il Roland Garros non sarebbe una sorpresa. Non ci resta che attendere.