“Sono deluso”: figuraccia di LeBron James, smascherato in diretta

LeBron James resta sempre uno dei protagonisti della Nba, anche quando c’è una contestazione inattesa sul suo operato

Il campione LeBron James è stato così criticato in diretta per un atteggiamento inatteso. Una mossa che ha spiazzato un po’ tutti gli appassionati di basket, che hanno sempre visto nell’americano un leader dentro e fuori dal campo.

La classe di LeBron James è impareggiabile, recentemente ha superato i 40mila punti in Nba e punta ancora ad altri record in campo. La casacca numero 23 dei Lakers rimane sempre più attaccata alla pelle, i propositi di un ritiro immediato sono rimandati considerando il suo sogno per il prossimo futuro, quello di giocare insieme al figlio Bronny.

Un obiettivo da raggiungere prossimamente, mentre per il presente c’è una critica arrivata in diretta che sta facendo un po’ discutere tutto il basket americano. Una decisione di James sta diventando virale, esaminata per altro proprio da uno dei campioni ancora in attività nella NBA.

Green contro James, cos’è successo

Un personaggio come Draymond Green è spesso protagonista dentro e fuori dal campo, non solo per i suoi gesti sul parquet ma anche per la sua spigliatezza davanti ai microfoni. Non sorprende più di tanto, proprio per questo, l’attacco diretto a Lebron James, che avrebbe rifiutato di partecipare al suo podcast tanto in voga sulla Nba.

Green sta conducendo un format che coinvolge altri suoi colleghi del campionato americano, riscuotendo un ottimo successo. Avrebbe voluto al suo fianco anche la leggenda della Nba, celebrandone così i record e quanto fatto nel corso del tempo, ma non ci sarà – almeno al momento – alcuna forma di collaborazione tra i due.

In particolare, il 34enne in forza ai Golden State Warriors è rimasto piuttosto infastidito dall’apprendere come LeBron James partirà prossimamente con una trasmissione simile, dal titolo ‘Mind the Game’.

Ci sarà concorrenza sulle varie piattaforme tra i due, Draymond Green non ha nascosto il suo disappunto: “Sono deluso dal fatto che stia entrando nel mondo dei podcast, poteva passare tranquillamente prima nel mio programma”.

Lo stesso Green ha ammesso comunque la curiosità di ascoltare il prodotto che confezionerà James insieme a JJ Redick, il fenomeno dei podcast registrerà un’impennata di followers. Ne è convinto Green: “Sono comunque interessato, a me piacciono le grandi discussioni sul basket, non capita spesso di ascoltare confronti tra campioni del genere”.

La delusione sarà probabilmente attutita nelle prossime ore e chissà che non possa esserci una riunione davanti al microfono tra Green e James: l’amore verso il basket sarà più forte di ogni incomprensione.