Tennis, svolta Berrettini: la notizia è UFFICIALE

Arrivano delle notizie molto importanti che riguardano Matteo Berrettini: adesso non ci sono assolutamente più dubbi visto che è ufficiale

Matteo Berrettini ha tenuto tutti i suoi tifosi (e non) con il fiato sospeso in questi ultimi giorni. Ed il motivo è fin troppo evidente: nel corso del primo turno del Masters 1000 di Miami il tennista romano ha accusato un malore nella sfida contro Andy Murray.

Gioco interrotto per qualche minuto con lo staff medico subito intervenuto per cercare di capire se potesse continuare o meglio. Fortunatamente l’italiano ha recuperato, ma nulla ha potuto contro il britannico che ha avuto la meglio in tre set.

Nonostante la sconfitta, però, Berrettini può sorridere visto che arrivano delle importanti novità, ovvero delle date da aggiungere al suo calendario. Dopo i due tornei negli Stati Uniti D’America (Indian Wells e Miami) il tour si sposterà in Europa.

Nelle ultime ore è stata ufficializzata la list riguardante la “BMW Open“, un torneo di categoria 250 che si disputerà dal 15 al 21 aprile a Monaco di Baviera. Ed anche in quella occasione Matteo Berrettini ci sarà.

Atp Monaco, Berrettini presente: inserito nella lista

In questo torneo non potevano mancare grandissimi nomi. Tra questi spuntano quelli di Alexander Zverev e del due volte campione Holger Rune. Questi ultimi, infatti, sono quelli che guideranno il seeding. Quello di Monaco è uno dei tornei più antichi ed, allo stesso tempo, più conosciuti sulla terra battuta.

Non mancheranno sfide interessanti come lo svedese che è reduce da match molto importanti nelle ultime due edizioni dove ha battuto per due volte in finale lo stesso avversario, vale a dire l’olandese Botic Van De Zandschulp.

Come annunciato in precedenza però, è confermata anche la presenza di Matteo Berrettini. Dopo lo stop forzato per via dei vari infortuni che lo hanno tenuto fuori a lungo, il tennista romano vuole recuperare tutto il tempo perso in questo periodo.

Sarà presente, quindi, anche “The Hammer” che è pronto a sfruttare una wild card per prendere parte al torneo. Sta mettendo benzina nelle gambe e nelle braccia per ritrovare la migliore forma fisica.

Una lista molto interessante quella che prenderà parte al prossimo torneo bavarese. Oltre ai già citati Van De Zandschulp, ci sarà il tedesco Struff (testa di serie numero 3) e Felix Auger-Aliassime (4). Senza dimenticare anche la nuova generazione che è pronta a spiazzare tutti come il ceco Jakub Mensik, l’americano Alex Michelsen e dal serbo (classe 2005) Dino Prizmic.