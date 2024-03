Schumacher, regalo per i tifosi: la notizia è appena arrivata

Arriva un’importante novità in casa Schumacher, l’ufficialità è arrivata direttamente sui social e sorprende i tifosi della Ferrari

Michael Schumacher resta sempre molto amato da tutti gli sportivi, che sperano di rivederlo un giorno a bordo pista per seguire il suo sport preferito. Nel frattempo c’è un importante aggiornamento che è stato confermato nelle scorse ore e non mancherà di far discutere.

Sono giorni frenetici per i tifosi della Ferrari, che hanno festeggiato la recente doppietta di Sainz e Leclerc al Gp d’Australia. La SF-24 comincia a far sognare, quasi richiamando a vent’anni fa, quando sul circuito di Melbourne a compiere la doppietta in rosso furono Rubens Barrichello e soprattutto Michael Schumacher.

Il tedesco vinse il suo ultimo titolo con la Ferrari nel 2004 e, a distanza di vent’anni, c’è la possibilità per i tifosi di poter avvicinare, in un certo senso, una parte del mito. La conferma è arrivata dalla casa d’asta Christie’s, una delle più rinomate al mondo che ha dichiarato – tramite i suoi canali social – come ci sarà una sessione dedicata a Schumacher.

Schumacher, pezzi storici in vendita: un affare per super tifosi

La famiglia Schumacher ha deciso di mettere all’asta ben otto orologi appartenuti al campione tedesco, pezzi unici da collezione e dal valore che superano, in alcuni casi, anche il milione d’euro. Un regalo particolarmente oneroso, quindi, per i fan della Formula 1 che potranno partecipare all’asta il 13 maggio al Four Seasion Hotel des Bergues di Ginevra.

La collezione degli otto orologi farà gola a un pubblico particolarmente facoltoso, ci sono due pezzi originali e unici che saranno tra i più discussi. In particolare, emerge un FP Journe Vagabondage, che vale da solo circa un milione di euro. Ha una dedica personale incisa, con i sette titoli del mondiale di F1 che sono stati stilizzati, così come il casco da corsa e il simbolo della Ferrari.

Un pezzo raro da ottenere, probabilmente si batterà colpo su colpo per conquistare un autentico gioiello da sfoggiare al polso. Di quotazione minore (sul piano economico) ma forse con un maggior valore simbolico è invece il cronografo Audemars Piguet Royal Oak, che Jean Todt aveva regalato a Schumacher in occasione del suo sesto titolo mondiale.

Anche in questo caso si tratta di un pezzo pregiato con tre stilizzazioni in mostra: il casco, il simbolo del Cavallino Rampante e il numero 1 a rappresentarne la grandezza di Michael. La quotazione può variare, può essere acquistato per una cifra dai 150 ai 370 mila, tutto dipenderà dall’ambizione degli acquirenti.