ESCLUSIVA SI Rubinho: “Allegri parafulmine. Bento-Inter? Meglio alla Fiorentina. Su Gudmundsson…”

L’ex portiere(fra le altre) di Genoa e Juventus, Rubinho, è intervenuto in esclusiva per SPORTITALIA per parlare di alcuni temi caldi legati ai due club. In particolare il brasiliano ha voluto difendere l’operato di Allegri sulla panchina bianconera ed ha espresso tutta la sua stima per quanto sta facendo vedere Gudmundsson in maglia rossoblu, per poi lanciare un consiglio al giovane connazionale Bento, dell’Athletico Paranaense, accostato all’Inter a più riprese.

Ti piace il Genoa di Retegui e Gudmundsson?

“Si, mi piace molto questo Genoa. Gudmundsson è oggi per me l’uomo più decisivo della squadra ed anche l’uomo immagine di questo Genoa”.

Sarà difficile da trattenerlo dato l’interesse di big come Inter e Juve?

“Lui è molto forte e per quello che sta facendo vedere di valere può fare gola a tutte le grandi squadre, perché in futuro può fare bene ovunque”.

Che ne pensi delle critiche subite da Allegri quest’anno?

“Il mister è come un parafulmine, è abituato. E dico anche che alla Juve è sempre più facile criticare perché ogni cosa fa più rumore rispetto che in altri posti”.

I bianconeri hanno fatto meno di quello che potevano fino ad ora, oppure li vedi in linea con gli obiettivi, dato che mancano i grandi campioni che c’erano nella tua Juve?

“Secondo me la Juve ha tenuto duro nella lotta Scudetto fino alla partita persa contro l’Inter a febbraio. I grandi campioni ormai mancano un po’ dappertutto, non solo alla Juventus”.

Conte lo conosci: dove lo vedresti bene l’anno prossimo?

“Sicuramente in una big assoluta, dire dove è difficile perché è uno che può allenare ovunque”.

Che ne pensi di Bento, giovane portiere che vuole l’Inter?

“Bento è un portiere molto bravo e di grandi prospettive. Lo vedrei bene più alla Fiorentina che all’Inter”.