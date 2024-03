Serie A, arriva il rush finale: nessuno può permettersi di sbagliare

Archiviata la sosta Nazionali, la Serie A è pronta a tornare in campo per il rush finale di una stagione che è stata costellata di sorprese, delusioni e poche conferme. Se l’Inter ha ormai archiviato la questione scudetto e la Salernitana, dall’altra parte della classifica, ha più di un piede in Serie B, ci sono ancora tanti verdetti da raggiungere e le prossime sfide potrebbero già essere determinanti: sbagliare non è più consentito.

Il programma

La giornata di sabato si aprirà con la sfida tra il Napoli e l’Atalanta. Obiettivo comune per le due squadre, che vogliono ambire a un posto nella prossima Champions League. La formazione orobica non vuole perdere distacco da Bologna e Atalanta, i partenopei non possono perdere ulteriori punti per strada. Chi, al momento, è in vantaggio sulle due squadre è il Bologna, quarto, che ospiterà lunedì una Salernitana in grande crisi. La Roma, invece, andrà in trasferta a Lecce per restare vicini ai felsinei: attenzione alla trasferta salentina, con la squadra di Luca Gotti che ha bisogno di importanti punti salvezza. Proprio la salvezza racchiude diverse squadre: il Frosinone sarà di scena sul campo di un Genoa abbastanza tranquillo, mentre importante saranno gli scontri diretto tra Cagliari e Verona e quello tra Sassuolo e Udinese.

Tornando alla questione Europa, due big match saranno determinanti: la Juventus, ora certa di un posto nella prossima Champions, non può sbagliare in casa di una Lazio che ha dato il benvenuto a Igor Tudor in panchina. Vuole l’Europa anche la Fiorentina che, dopo aver trascorso giorni complicati dopo la scomparsa prematura di Joe Barone, ospiterà il Milan. Sfida nelle sfide, in una giornata di campionato che potrebbe presentare insidie, come lo è sempre dopo una sosta. Il rush finale è arrivato e nessuna squadra può permettersi di perdere ulteriori punti per strada.