Berrettini torna subito: annuncio ufficiale, svelata la data

Matteo Berrettini è tornato in campo dopo sei mesi di stop. Archiviati i tornei negli Usa, l’azzurro è pronto per la parte di stagione dedicata agli eventi su terra battuta

E’ stato un mese di Marzo senz’altro positivo per Matteo Berrettini. Dopo oltre sei mesi di assenza a causa dell’infortunio alla caviglia subito allo Us Open e di un ulteriore stop dovuto a un problema a un piede, l’azzurro ha scelto il Challenger di Phoenix per tornare finalmente in campo.

In Arizona, Berrettini è arrivato in finale dopo una serie di match combattuti che hanno fornito buone indicazioni su una tenuta di gioco apprezzabile in seguito alla prolungata assenza. Sconfitto da Borges all’epilogo di Phoenix, l’azzurro è entrato nel main draw del Masters di Miami grazie a una wild card. Nulla da fare al primo turno con Murray, in un match perso in rimonta al terzo set nel quale Berrettini ha anche accusato un lieve malore.

Dopo l’eliminazione a Miami, Matteo è tornato a Montecarlo per riprendere subito gli allenamenti in vista dei tornei su terra battuta. Il suo ritorno in campo è già vicinissimo.

Berrettini, ecco quando torna in campo: la situazione

Berrettini tornerà in campo già la prossima settimana, dal 1 aprile, nell’Atp 250 di Marrakech, in Marocco, evento che inaugura la stagione sul rosso in concomitanza con altri due tornei della stessa categoria ovvero Houston e Estoril. Anche a Marrakech, Berrettini sarà in tabellone grazie al ranking protetto. Nel torneo marocchino, la prima testa di serie è Djere, seguito da Tabilo, Ofner e Evans.

Qualora Berrettini dovesse andare fino in fondo a Marrakech, difficile vederlo in campo nel primo Masters sul rosso della stagione, al via a Montecarlo dal 7 aprile. Sembra certa, invece, la partecipazione a un altro Atp 250, quello di Monaco di Baviera, in programma nella settimana dal 15 al 21 aprile. Per il BMW Open, Berrettini ha già ricevuto una wild card dagli organizzatori.

Dal 24 aprile al 19 maggio, il calendario tennistico sarà monopolizzato dai due Masters di Madrid e Roma. Berrettini non ha disputato entrambi nelle ultime due edizioni, a causa di un infortunio alla mano e della lesione agli addominali subita lo scorso anno a Montecarlo.

Da due anni, Berrettini è assente anche dal Roland Garros che quest’anno si disputa dal 26 maggio al 9 giugno. L’ultima partecipazione nel 2021, con il quarto di finale perso contro Novak Djokovic, futuro campione di quell’edizione dello Slam parigino. Attualmente, Matteo è numero 133 del ranking Atp. Con una serie di risultati favorevoli (l’azzurro non ha punti da difendere), Berrettini può salire ancora in graduatoria ed entrare direttamente nel main draw del Roland Garros senza ranking protetto o torneo di qualificazione.