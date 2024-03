Un’annata importante per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in lotta su tre fronti: quarti di finale di finale di Europa League contro il Liverpool, possibile qualificazione in Champions League con la Dea forte del quinto posto in classifica e semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Una stagione positiva per l’Atalanta che nonostante alcune cessioni importanti si è confermata e ha tratto beneficio dagli arrivi in nerazzurro dei vari Carnesecchi, Holm, De Ketelaere, Kolasinac, Scamacca (decisivo in Europa League). Senza dimenticare la stagione da top di Koopmeiners che a fine stagione quasi sicuramente dirà addio ai nerazzurri e la sfortuna che ha colpito El Bilal Touré, l’acquisto più oneroso della storia atalantina.

Impossibile non citare le cessioni a inizio stagione che hanno permesso alla Dea un restyling della rosa. Da Hojlund al Manchester United, passando per Maehle al Wolfsburg, Boga al Nizza e Duvan Zapata al Torino. Il calendario dell’Atalanta è fitto e pieno di insidie con il mese di aprile che sarà cruciale per la stagione della Dea desiderosa di arrivare fino in fondo nelle due competizioni e raggiungere un posto per la prossima edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie.

Calendario Atalanta: i prossimi impegni della Dea tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League

Sabato 30 marzo alle 12.30, Napoli-Atalanta (Serie A)

Mercoledì 3 aprile alle 21, Fiorentina-Atalanta (Coppa Italia)

Domenica 7 aprile alle 18: Cagliari-Atalanta (Serie A)

Giovedì 11 aprile alle 21, Liverpool-Atalanta (Europa League)

Lunedì 15 aprile alle 20:45: Atalanta-Verona (Serie A)

Giovedì 18 aprile alle 21, Atalanta-Liverpool (Europa League)

Domenica 21 aprile alle 20:45: Monza-Atalanta (Serie A)

Mercoledì 24 aprile alle 21, Atalanta-Fiorentina (Coppa Italia)