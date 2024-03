Clamoroso con Sainz: annuncio e operazione

Clamoroso colpo di scena che vede come protagonista il pilota della Ferrari, Carlos Sainz: arriva l’annuncio sui social che spiazza i tifosi

Nell’ultimo weekend è arrivata una strepitosa doppietta che sta facendo ancora impazzire i tifosi della Ferrari. D’altronde sono passati anni dall’ultima volta. Un bellissimo regalo quello che Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto ai propri sostenitori, ancora increduli di quello che hanno compiuto nell’ultimo Gran Premio dell’Australia. In merito a quest’ultimo grande successo sono arrivati complimenti e dichiarazioni dall’esterno. In particolar modo da uno dei rivali della ‘Rossa’ come Lando Norris.

L’attuale pilota della McLaren, in seguito al trionfo dello spagnolo nel Gp australiano, ha espresso il suo entusiasmo per la vittoria dello spagnolo Sainz. Anche se, nel suo commento, non si è fatto attendere un filo di ironia. Lo stesso che non è passato affatto inosservato ed ha scatenato qualche commento polemico sui social network.

Vittoria Sainz, il commento ironico di Norris: “Vado a farmi operare”

Il mondo della Formula 1 è rimasto spiazzato dalla doppietta firmata Ferrari. Per non parlare dei tifosi che, come annunciato in precedenza, devono ancora riprendersi e sperano in un altro doppio successo. Tra coloro che sono rimasti inevitabilmente sorpresi spunta anche il nome di Lando Norris che si è soffermato sulla prestazione da parte del pilota spagnolo con tanto di ironia. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni sui social con annessa fotografia insieme: “Vorrà dire che anche io andrò a farmi operare di appendicite. Anche perché quando lo fai vai a vincere una gara…”

Un modo scherzoso, il suo, ed anche scaramantico che potrebbero avere in seguito alle sue prestazioni in pista. Un messaggio distensivo, ironico e positivo, che ha mostrato tutta la contentezza per il grande successo ottenuto dal pilota della Ferrai che settimane fa si è dovuto fermare per qualche giorno per sottoporsi ad un delicato intervento di appendicite.

In molti hanno notato anche che tra i piloti della Formula 1 esiste molta lealtà sportiva oltre alla rivalità (quella ci deve essere sempre). Tanto è vero che l’umorismo di Norris è stato interpretato in maniera positiva. E’ anche vero che ad ogni gara c’è tensione e voglia di vincere e fare meglio del proprio avversario, ma quello che non deve mai mancare è il rispetto reciproco ed anche il buon spirito. Due valori importanti per questo sport.