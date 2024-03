La Ferrari vince, ma è bufera: Sainz e il regolamento violato

Dopo la vittoria di Sainz a Melbourne è scattata la polemica per una violazione del regolamento da parte del pilota spagnolo della Ferrari

Un particolare di cui in pochi si erano accorti ma che poteva costare davvero caro al #55 del Cavallino Rampante. Solitamente la Formula 1 è molto rigida sotto questo punto di vista e non ammette deroghe.

Gioia irrefrenabile quella provata dalla Ferrari e da Carlos Sainz alla fine del Gran Premio d’Australia domenica scorsa. Una vittoria che mancava al Cavallino Rampante da Singapore 2023, mentre l’ultima doppietta era addirittura dell’anno precedente. Troppe difficoltà avevano condizionato questi ultimi 24 mesi e finalmente si è rivista la luce in fondo al tunnel.

Un week end da sogno per il pilota spagnolo che a Gedda, due settimane prima, aveva subito l’operazione all’appendicite che lo aveva escluso dalla gara. Rientrato a tempo di record a Melbourne, non era sicuro nemmeno di poter completare il week end. Alla fine si è piazzato secondo al sabato, con un ottimo guizzo in Qualifica (davanti a Leclerc e dietro solo a Verstappen) e ha collezionato 58 giri praticamente perfetti la domenica. In testa dal secondo passaggio e sempre in controllo della situazione si è aggiudicato un GP da mille e una notte, dimostrando in questo avvio di campionato di essere superiore anche al compagno di squadra.

Formula 1, Sainz lancia i guanti dopo la vittoria a Melbourne: ha rischiato tantissimo

Dopo aver tagliato il traguardo ed essere rientrato nella corsia dei box, per Sainz è iniziata la festa. Stravolto ma felicissimo ha abbracciato tutti i suoi meccanici commettendo però una grave leggerezza. Si perché nell’esultanza ha gettato via i guanti, proprio in mezzo ai suoi uomini, prima di essere inglobato dal loro affetto.

Il problema è che questo gesto è severamente vietato dal regolamento della Formula 1, per un motivo strettamente legato alla competizione. Al termine del Gran Premio, infatti, il pilota completamente vestito (con anche il casco) e la vettura devono essere pesati insieme.

Complessivamente non devono scendere sotto i 795 chilogrammi. Da parte sua il driver deve avere un peso minimo di 80 chilogrammi tutto compreso, altrimenti deve essere applicata una zavorra.

Togliendosi i guanti prima del controllo Sainz è andato incontro ad un grosso rischio. Per questo, come fatto notare da Carlo Vanzini su Sky Sport F1, un commissario della FIA si era avvicinato al pilota spagnolo per farglielo presente. Alla fine tutto si è risolto con una reprimenda e un invito a fare maggiore attenzione in futuro. La vittoria è salva.

