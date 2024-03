Roma, Abraham pronto al rientro. DDR studia la mossa in attacco

Un’arma in più per Daniele De Rossi per un finale ancora tutto da scrivere. Il continuo lavoro in gruppo negli ultimi giorni di Tammy Abraham lascia pensare che il suo rientro in campo con la Roma sia vicino. Chissà, forse già a Lecce nel secondo atto della 30esima giornata a cavallo di Pasqua. La sorpresa – in realtà tacitamente annunciata – potrebbe proprio essere questa. Tammy Abraham in panchina e pronto chissà all’esordio stagionale dopo 10 mesi di stop per la rottura del legamento crociato anteriore.

De Rossi non vuole affrettare i tempi, ma è chiaro che tra l’infortunio di Azmoun e la curiosità di vedere l’ex Chelsea in coppia con Lukaku, è uno scenario che presto o tardi si dipingerà nelle intenzioni del tecnico giallorosso. “Quando ho visto Romelu vicino a Tammy ho subito pensato che avrei voluto farli giocare insieme. Questa è un’idea che può piacermi, anche se non è la certezza del mio futuro, idem adesso che abbiamo Azmoun come vice, altrimenti avrei cercato di far rimanere Belotti», aveva ammesso candidamente qualche settimana fa. La possibilità di testarli insieme è reale, concreta e soprattutto, come detto, vicina. Magari non a Lecce, ma con il derby e il Milan all’orizzonte la tentazione di far riprendere ad Abraham familiarità con il campo è forte.

Intanto al rientro del Nazionali a Trigoria De Rossi potrà godersi un Lorenzo Pellegrini strepitoso in questo 2024. Quella in azzurro è stata la settima firma nelle ultime 15 partite tra club e nazionale, tante quante quelle messe a referto nelle precedenti 49. Tra la rinascita di Pellegrini e il rientro di Abraham, a Roma ora è lecito provare a sognare.