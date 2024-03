Fiorentina, Italiano sfida Pioli: attacchi al potere

Difesa alta e calcio spregiudicato, due delle caratteristiche che accomunano Fiorentina e Milan, Italiano e Pioli, con i due tecnici che si affronteranno sabato al Franchi.

Fiorentina-Milan, il recente passato di Italiano vs Pioli

Una sfida che da quando il tecnico viola allena in Serie A ha sempre visto trionfare Italiano in casa propria al Picco e a Firenze e Pioli a San Siro in 4 occasioni su 4. Una gara quindi aperta ad ogni pronostico con la X che mai si è presentata nelle gare tra Italiano e Pioli in Serie A. Nelle tre sfide disputate in casa Italiano ha sempre ottenuto i 3 punti. Vittoria 2-0 con lo Spezia e poi due volte in viola 4-3 e 2-1 con gol tra l’altro di Luka Jovic. Pioli invece ha battuto a San Siro 3-0 lo Spezia di Italiano per poi vincere 1-0, 2-1 e ancora 1-0 in casa contro la viola.

Spirito offensivo e problemi difensivi comuni

Un modo di giocare e di approcciare il match che si assomiglia quello dei due tecnici che privilegiano chiaramente la fase offensiva con i viola che in campionato hanno mandato a segno 16 marcatori diversi contro i 14 dei rossoneri, l’ultimo Chukwueze a Verona. Qualche problema in più invece in fase difensiva con i viola che hanno mantenuto la porta inviolata solo in 7 occasioni e i rossoneri che anche per colpa dei tanti infortuni non hanno mai trovato continuità con la coppia titolare Tomori-Kalulu che non si è praticamente mai vista. Un match quindi che promette spettacolo con Italiano che proverà a mantenere la buona tradizione contro Pioli al Franchi per un successo da dedicare a Joe Barone che faccia ripartire la corsa viola all’Europa…