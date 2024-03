Lutto tremendo nel calcio: “Ci hai fatto un brutto scherzo”

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore: si è spento il tecnico che ha prontamente ricevuto il calore di tutti

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che mai vorremmo ascoltare. Un lutto che ha spizzato la sua famiglia, amici, conoscenti e soprattutto tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. Il calcio romagnolo è in lutto per la scomparsa di Davide Della Pasqua, stimatissimo allenatore, venuto a mancare per un malore. Lo stesso che lo ha portato via dai suoi cari all’età di soli 61 anni. Una notizia che, in quel di Cesena, ha fatto subito il giro della città ed anche dei social network.

In molti lo ricordano per essere stato sempre una persona rispettosa. Soprattutto nei confronti dei direttori di gara che lo hanno sempre ricordato con affetto per via del suo comportamento e stile che mostrava ad ogni partita, senza mai arrabbiarsi né protestare più di tanto per una decisione poco gradita. Anche se, chi lo conosceva molto bene, parlava di una persona focosa e molto verace. D’altronde quando fai questo mestiere come lavoro e passione non potrebbe essere altrimenti.

Savignano in lutto, addio al tecnico Davide Della Pasqua: il ricordo del club

Il mondo del calcio savignanese piange la scomparsa di Davide Della Pasqua. In passato uno stimatissimo calciatore dilettantistico che ha scritto pagine importanti nella regione. Il club gialloblù, ancora sotto shock per la tragica notizia, lo ha voluto ricordare con una nota sul proprio canale ufficiale social: “Tutta la Savignanese esprime le sue più sentite condoglianze all’As Valle ed alla famiglia per la scomparsa di Davide Della Pasqua, grande tifoso gialloblù. Ciao Davide, per sempre con noi“.

Senza dimenticare anche lo struggente messaggio da parte dell’As Valle 86, partecipante al campionato Csi, in cui Davide era molto apprezzato per il ruolo di allenatore. “Ciao Della, ci hai fatto un brutto scherzo. La vita è un soffio, cammina cammina. Ora ti tocca andare ad insegnare a Betto a tirare le punizioni in Paradiso. Ciao mister, cavolo ci mancherai“.

Il mister lascia la moglie Manuela, i figli Chiara e Marco, il fratello Massimo e la mamma Teresa. I funerali si sono svolti nella giornata di mercoledì 27 marzo alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Castelvecchio. L’ennesimo lutto grave di un inizio 2024 da incubo.