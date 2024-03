Nulla da fare per la Ferrari: notizia bruttissima

L’entusiasmo in casa Ferrari dopo la sorprendente doppietta nel Gp d’Australia rischia di spegnersi subito: brutte notizie per la Rossa

Una bellissima e stupefacente ‘alba Rossa’, quella che la Ferrari ha regalato ai suoi tifosi a Melbourne. Doppietta pazzesca nel Gp d’Australia, con Sainz e Leclerc davanti a tutti, a rinfocolare l’entusiasmo dell’ambiente e confermare la crescita intravista nelle prime gare. Anche se è ancora poco per sognare in grande stile per il resto della stagione.

E’ una Ferrari di certo competitiva, che in Bahrain e Arabia Saudita aveva mostrato notevoli passi in avanti, piazzandosi entrambe le volte sul podio alle spalle della imprendibile Red Bull. Che con Verstappen e Perez sembrava aver già marcato il territorio candidandosi a una cavalcata trionfale come lo scorso anno, quando aveva vinto addirittura 21 gare su 22 (l’unico a interrompere la striscia era stato sempre Sainz, a Singapore).

A Melbourne, il colpo di scena, con Verstappen subito fuori causa per un guasto ai freni e la Ferrari che era scappata via, staccando nettamente tutti gli altri e Sergio Perez finito soltanto al quinto posto. Buone sensazioni, per le vetture di Maranello, che hanno premiato il grande lavoro di Vasseur e di tutto il team per rendere la monoposto più veloce e più in grado di impensierire i rivali.

In questo momento, in classifica, la Ferrari si è riportata subito alle spalle di Verstappen e della Red Bull e adesso sa di poter vincere altre gare. Chissà, magari di poter anche dire la sua per il Mondiale, se le cose continuassero così. Ma arriva subito la doccia fredda.

La Red Bull risponde subito alla Ferrari: pronostico chiuso a Suzuka

Il passo falso australiano, di certo, non è stato accolto positivamente in casa Red Bull. Dove però c’è ottimismo affinché quanto accaduto ad Albert Park non si ripeta. Ne è convinto, eccome, Helmut Marko.

Il super consulente Red Bull ha sdrammatizzato con una battuta al termine della gara in Australia, quasi togliendosi un peso. “Adesso non mi chiederete più se vinceremo tutte le gare”, ha dichiarato con un sorriso al ‘De Telegraaf’. Aggiungendo che la scuderia è convinta di poter riprendere a vincere subito: “A Melbourne probabilmente abbiamo avuto problemi anche per il tipo di tracciato. Penso che Verstappen possa tornare a dominare a Suzuka“.

In effetti, il circuito giapponese sembrerebbe poter essere favorevole ai campioni del mondo. Tra qualche giorno scopriremo se si riprenderà con il solito trend, oppure se qualcosa, nel Mondiale di Formula Uno, è davvero cambiato.