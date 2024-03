Occhio Ferrari, la beffa è dietro l’angolo: l’annuncio lascia di stucco

Una possibile novità a sorpresa lascia tutti di stucco. Eventuale beffa per la Ferrari: ecco tutti i dettagli

Lo scorso fine settimana è arrivata la doppietta Ferrari, con la vittoria di Carlos Sainz, che al netto di un futuro lontano da Maranello, dati alla mano, si distingue ed eccelle. Si conferma tra le guide di Formula 1 più talentuose e rinomate: è infatti uno dei soli due piloti (l’altro è Max Verstappen) che è riuscito a vincere almeno una gara in ognuna delle ultime tre stagioni. Nonostante questo, come noto, la Ferrari ha deciso di rinunciarci e il pilota spagnolo non ha ancora un contratto per la prossima stagione. Sulla Rossa, invece, si siederà Lewis Hamilton.

Dopo il successo in Australia, arrivato tra l’altro solo dopo 16 giorni dall’operazione di appendicectomia che ha dovuto fare, ha ulteriormente consolidato il valore sul mercato di Sainz, che adesso è tornato in auge. Tuttavia, il suo futuro rimane incerto: tutti si chiedono che fine farà il pilota madrileno. Come noto, potrebbe andare alla Mercedes o firmare con l’Audi in un futuro più lontano, ma attenzione anche a una clamorosa ipotesi che potrebbe essere una vera e propria beffa per la Ferrari.

Pare infatti che anche la Red Bull stia monitorando la situazione. Sainz ci è passato: dal 2010 al 2017. Ha infatti corso con la Toro Rosso per quasi tre stagioni complete, ma purtroppo non è mai riuscito ad arrivare nella squadra principale della RedBull.

Sainz in RedBull: beffa Ferrari

Tuttavia, potrebbe esserci una seconda occasione per Sainz: il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha fatto capire che lo spagnolo rappresenta una possibilità concreta per il futuro. Ecco le sue parole ai giornalisti a Melbourne: “Vogliamo la migliore coppia possibile per la Red Bull e a volte bisogna guardare anche fuori dai piloti che abbiamo già sotto contratto. Yuki Tsunoda è molto veloce, ma in Australia ha vinto un pilota che sarà disoccupato e che è molto veloce. Il mercato è molto fluido in questo momento”.

Parole chiarissime da parte di Horner: Sainz potrebbe dunque essere uno dei principali candidati per un posto in Red Bull in vista del prossimo anno. Così, la Ferrari potrebbe pentirsene. Il passaggio dello spagnolo a una diretta concorrente porterebbe ‘fare male’. La Rossa sta puntando su un usato sicuro come Hamilton a “fine carriera”, mentre Sainz dovrà quindi trovare una nuova strada.

Questo è il mercato della Formula 1: le decisioni strategiche di una squadra possono influenzare direttamente le fortune di un’altra. Ancora non c’è nulla di sicuro, ma Carlos Sainz si candida seriamente a diventare un nuovo pilota RedBull: non resta altro da fare che aspettare la prossima stagione e capire chi avrà avuto ragione e avrà preso la scelta migliore.