Stop improvviso in Formula 1, salta il prossimo Gran Premio

Archiviato il weekend di gara in Australia, la Formula 1 si appresta ad affrontare un’altra tappa storica del Mondiale ovvero il GP di Suzuka, in Giappone, nel quale ci sarà un assente importante

E’ stato un weekend indimenticabile quello appena trascorso per i tifosi della Ferrari che hanno riassaporato, finalmente, il sapore della vittoria grazie all’impresa di Carlos Sainz, arricchita dal secondo posto di Charles Leclerc, quest’ultimo ora a soli quattro punti di distanza da Verstappen nella classifica del Mondiale Piloti.

Si dirà, ovviamente, che il trionfo della Ferrari è stato agevolato dal ritiro di Verstappen, fermato da un problema ai freni della sua Red Bull. La defezione del campione olandese, tuttavia, nulla toglie ai meriti di un Team che sta concretizzando, in pista, il grande lavoro fatto per lo sviluppo di una monoposto che, al momento, appare decisamente più affidabile e performante di quella dello scorso anno.

Se la Ferrari si gode il trionfo e si candida come principale rivale della Red Bull, la situazione è piuttosto complicata alla Mercedes. Disastrosa la trasferta australiana per il team di Toto Wolff con i due ritiri di Hamilton (out per un problema alla power unit) e Russell, protagonista di un pauroso incidente nel finale di Gara.

Formula 1, ci sarà un assente importante a Suzuka

Dopo le prime tre gare della stagione, i punteggi nelle due classifiche per la Mercedes sono impietosi. In quella piloti, Russell ne ha 18 con Hamilton che non è ancora arrivato alla doppia cifra. Nella graduatoria costruttori, invece, il team anglo-tedesco ha totalizzato solo 26 punti ed è già staccatissimo dalla Red Bull, prima a 97.

La delusione in casa Mercedes è evidente. Toto Wolff era particolarmente demoralizzato nel post gara a Melbourne. Emblematiche queste sue dichiarazioni che certificano la grande difficoltà del momento: “Credevano che la monoposto sarebbe stata migliore quest’anno ma abbiamo chiuso a 40 secondi dalla Ferrari. Vorrei tirarmi un pugno sul naso. Dobbiamo continuare a crederci ma, al momento, è un periodo davvero buio.”

Vedremo se la Mercedes riuscirà a migliorare le proprie prestazioni nel prossimo GP del Giappone, in programma a Suzuka domenica a 7 aprile. Nella trasferta nipponica, lo stesso Toto Wolff sarà assente. Una defezione programmata quella del team principal della Mercedes non collegata ai cattivi risultati della squadra e dovuta, invece, a un’esigenza di gestire le energie in un Mondiale da record con 24 Gare in calendario. Peraltro, Wolff ha saltato la trasferta giapponese già nelle ultime due annate.

Wolff seguirà le attività del team a Suzuka da remoto. Il suo rientro è previsto nel GP di Cina in programma a Shanghai il prossimo 21 aprile. Il giorno precedente, si correrà anche la prima Sprint Race della stagione.