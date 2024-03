Ufficiale: Djokovic ha detto addio, tifosi increduli

Attraverso un annuncio pubblico Novak Djokovic ha comunicato ai suoi sostenitori la decisione presa, che sorprende tutti

Il numero uno al mondo, Novak Djokovic non si ferma mai nel desiderio di incrementare i numeri della sua carriera, mettersi in gioco e migliorare per essere al passo dei colleghi più giovani. Perciò ha colto di sorpresa, sebbene abbia la sua logica spiegazione, l’ultima decisione che il serbo ha annunciato, affidandola ai propri canali social. Rappresenta senza dubbio uno spartiacque per la sua carriera e genera molta curiosità oltre che stupore sapere da questo momento in poi come si muoverà.

Il serbo, infatti, condividendo due foto molto amichevoli in sua compagnia, ha fatto sapere che con lui non collaborerà più l’ex campione e coach croato, che è stato la guida ai suoi enormi successi negli ultimi anni. Si tratta di Goran Ivanisevic, l’allenatore che l’ha accompagnato per sei anni e col quale ha stabilito grande empatia probabilmente anche grazie a un carattere simile: appassionato e mai domo. L’ex tennista di Spalato, fra l’altro, in carriera è stato il primo di sempre a tagliare il traguardo dei 10.000 ace.

Nole gli ha dedicato un tenero post sui social, dal quale si evince che la decisione è stata comunque presa di comune accordo, in seguito ad approfondite e reciproche riflessioni: “Ricordo chiaramente il momento in cui ho invitato Goran a essere parte del mio team. È accaduto nel 2018 e io e Marian Vajda stavamo cercando un modo per innovarci e portare un po’ di magia nel nostro duo. Infatti con lui non soltanto abbiamo migliorato il servizio, ma abbiamo anche riso tanto, tanto divertimento e numero uno nelle classifiche di fine anno”.

Tennis, Djokovic si separa dal suo allenatore: “Grazie per tutto, amico mio”

Novak Djokovic ha brevemente elencato anche i successi ottenuti con Goran Ivanisevic, dimostrando tutta la sua riconoscenza: “Abbiamo battuto record e ottenuto 12 Gran Slam, e qualche finale. Sono stato anche un po’ drammatico?”. Ha concluso sorridendo il tennista pluricampione e ha ufficializzato la notizia: “Abbiamo deciso di smettere di lavorare insieme alcuni giorni fa. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solida come una roccia”.

Il tennista serbo ha quindi subito allontanato ogni indiscrezione circa un possibile rapporto incrinato nel tempo e qualche amarezza. Le ragioni risiedono puramente nel lato professionale: “Infatti, sono orgoglioso di dire che oltre a vincere kermesse insieme, abbiamo ancora una battaglia sul Parchisi che prosegue (riferimento giocoso ai giochi da tavolo, ndr) per molti anni ancora. Questo torneo per noi non si ferma mai. Grazie per tutto, amico mio. Ti voglio bene”.