Copa de La Liga, si riparte con il River Plate

Sarà la gara tra Huracan e River Plate ad aprire la dodicesima giornata di Copa de La Liga Profesional su Sportitalia. Il match dei Millonarios si disputerà stanotte a 0.30.

Copa de La Liga, Huracan-River Plate

Riparte dal Tomàs Adolfo Duco la corsa del River Plate di Demichelis. I Millonarios vogliono qualificarsi il prima possibile alla fase finale della Copa de La Liga e non possono quindi sbagliare contro un Huracan dodicesimo che ha raccolto sin qui soltanto 9 punti in classifica. River che viene dal successo 3-1 contro il Gimnasia gara nella quale Echeverri ha trovato il suo primo gol con la maglia de La Banda.

Le gare di domani

Domani poi in campo il Boca Juniors. Xeneises che arrivano dal 3-0 in Copa Argentina contro il Central Note. Match nel quale Cavani ha deliziato tutti con una doppietta con rete in rovesciata. Un Matador sempre più in grado di essere decisivo e atteso da un match importante anche contro il San Lorenzo, domani alle 21.00 su SiLive24. All’ una su Sportitalia in onda poi la sfida tra Talleres e Velez. Match che vede le due squadre rispettivamente quarta e quinta del gruppo A giocarsi un posto nella fase finale. Fondamentale per il Talleres sarà quindi difendere il piazzamento provando a riagganciare la vetta. Escludendo così forse definitivamente il Velez a due giornate dal termine della fase a gironi.