Dramma in Argentina, sospesa Estudiantes-Boca Jrs (VIDEO)

Dramma in Argentina, a causa di un malore al giocatore, Javier Altamirano è stata sospesa e rinviata la gara valida per l’11^ giornata de La Copa de La Liga Profesional tra Estudiantes e Boca Jrs.

Dramma in Estudiantes-Boca Jrs, l’accaduto

Al 27′ minuto del match il trequartista della formazione di casa Altamirano ha avuto una crisi convulsiva ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Dopo oltre 10 minuti di sospensione momentanea la gara è stata rinviata. Le riprese televisive hanno mostrato brevemente il momento in cui si sono resi conto della gravità della situazione. I primi a soccorrere Altamirano sono stati i suoi compagni Ascacíbar ed Enzo Pérez: quest’ultimo, molto commosso, è scoppiato addirittura in lacrime. Poi sono entrati i medici di entrambe le squadre e poi finalmente è entrata l’ambulanza, chiamata dall’allenatore Eduardo Domínguez . Al momento non si conoscono ancora le condizioni del giocatore che dovrebbe essere stabile secondo quanto riferito dal tecnico dell’Estudiantes nell’intervista che è seguita alla partita di questa notte.

Ecco le immagini:

Le parole di Eduardo Dominguez

Ecco le parole del tecnico dell’Estudiantes: “La vita viene prima dello sport e di qualsiasi situazione. Ci sono cose più importanti di una partita di calcio. In queste situazioni dobbiamo dare l’esempio. C’erano bambini che piangevano nello spogliatoio, Javi è molto amato”

Sull’accaduto: “E’ stato male da solo, non c’è stato uno scontro. Presumibilmente è stabile, ma ci hanno detto che è stata dura. Uscendo da qui ha avuto anche un’altra situazione. Il vortice di disperazione e di emergenza porta i ragazzi a piangere in mezzo al campo, nello spogliatoio“.

Ringrazia poi i sanitari del Boca: “Voglio ringraziare i medici del Boca che sono stati disponibili e la squadra del Boca. C’è stato scalpore e sono venuti a sostenerci. Ci hanno detto di decidere di cosa avevamo bisogno. Dovevano mostrare solidarietà e il Boca lo ha fatto, sono stati disponibili ”.