I brividi per Tacconi: Aldo Serena confessa tutto

Stefano Tacconi resta sempre un personaggio speciale nel mondo del calcio, l’ultimo omaggio di Aldo Serena emoziona i tifosi juventini e non

Tacconi sta recuperando dai gravi problemi di salute per i quali lottò tra la vita e la morte due anni fa. Nelle scorse settimane è stato anche ospite televisivo su Canale 5. Il mondo del calcio continua a stargli accanto, come dimostra in qualche modo anche l’ex attaccante e compagno di squadra Aldo Serena.

Le condizioni fisiche di Stefano Tacconi sono in miglioramento, ma i momenti duri e difficili non sono totalmente alle spalle. Nelle ultime settimane l’ex portiere è stato colpito anche da un lutto, la perdita di sua madre sicuramente ha influito molto sul morale di tutta la sua famiglia.

La battaglia di Stefano Tacconi è iniziata dall’aprile 2022, quando è stato colpito da un aneurisma cerebrale, ma ha saputo trovare la forza di reagire, grazie al supporto dei medici, dei familiari e della fede. L’ex calciatore ha ripreso a camminare ed è ancora alle prese con la riabilitazione, nel frattempo Aldo Serena sui social ha modo di ricordarlo con grande affetto.

Serena convinto, c’è il bel messaggio per Tacconi

Aldo Serena, ex attaccante di tante big italiane, ha sempre avuto particolare stima dell’ex calciatore della Juventus e lo ha confermato anche attraverso i social. Un suo tweet è diventato già virale, dichiarando come tra i migliori portieri che ha visto in campo ci siano proprio l’ex bianconero e Walter Zenga.

Un messaggio che conferma la stima di Aldo Serena nei suoi riguardi, i due si conoscono molto bene proprio per i trascorsi avuti in campo. Serena giocò nella Juventus una sola stagione, nel 1985-86 e fu a suo modo storica: insieme all’ex portiere conquistò la Coppa Intercontinentale nell’epica finale di Tokyo contro l’Argentinos jr. Qualche mese dopo, insieme vinsero uno scudetto incredibile a discapito della Roma.

Il rapporto tra Tacconi e Serena è poi proseguito nel corso del tempo, ritrovandosi insieme in Nazionale e in particolare nell’edizione di Italia ’90. Nel mondiale casalingo, i due amici non furono comunque tra i protagonisti, l’exploit di Schillaci travolse l’attaccante, così come la titolarità di Zenga in porta era un punto cardine per l’allora CT Azeglio Vicini.

Il tweet di Serena conferma – comunque – come Stefano Tacconi sia apprezzato come sportivo, oltre che come uomo. Non mancano i messaggi dei tanti fan, che hanno augurato una completa guarigione all’ex portiere e hanno aperto un curioso dibattito anche su quale sia stato il miglior portiere italiano in quegli anni vissuti ad altissima intensità.