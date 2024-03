Scossone in Formula 1, pilota nei guai: “Ho problemi”

Non si placano le polemiche a distanza ormai di giorni dalla conclusione del Gran Premio di Melbourne: il pilota ora ammette che esiste un problema grave

Doppietta Ferrari firmata Carlos Sainz e Charles Leclerc, ritiro di Lewis Hamilton e Max Verstappen e infine l’incidente di George Russell a pochi giri dalla conclusione. Insomma, i fan della Formula 1 ne hanno viste di tutti i colori durante e dopo il Gp d’Australia che regala sempre emozioni molto forti.

Abbiamo assistito a diverse situazioni che meriterebbero sicuramente un approfondimento a parte, ma si può dire senza timore di smentita che a far discutere più di tutti è stato l’incidente che ha visto coinvolto Russell. E il motivo è presto detto: a generare ampie polemiche relative al contatto è stato il due volte campione del mondo Fernando Alonso, il quale avrebbe innescato lo ‘scivolamento’ della monoposto Mercedes in modo illegittimo secondo le attuali regole della Fia.

Formula 1, Alonso ammette: “Problemi al motore”

Di sicuro a posteriori è molto difficile capire il motivo per il quale l’Aston Martin dell’asturiano abbia contribuito all’incidente del pilota inglese. Sta di fatto però che i commissari della Fia, su consiglio degli steward presenti a Melbourne, non hanno usato i guanti di velluto per trattare il due volte campione del mondo: dalla sesta posizione è scivolato all’ottava, in totale gli sono stati inflitti venti secondi di penalità.

Una mazzata abbastanza evidente: per quanto lo spagnolo abbia la pelle dura e abbia vissuto situazioni simili nel corso della sua ventennale carriera, gli strascichi della decisione dei commissari si faranno sentire anche nelle prossime gare in programma (tra cui la prossima di Suzuka).

Se da un lato lo spagnolo avrebbe parlato con il suo ingegnere di pista di un problema che lo avrebbe costretto alla perdita di potenza e quindi ‘lanciato’ contro la Mercedes di Russell, dall’altro lato nei colloqui avuti con i commissari Fia non avrebbe più parlato di questa situazione. Ed è qui che il mistero si infittisce.

Di seguito lo scambio di battute tra le parti:

Team: “Hai strada libera dietro adesso”.

Alonso: “Ho problemi all’acceleratore”.

Team: “Virtual Safety Car, Virtual Safety Car. Rallenta. Rallenta e tieni positivo il delta”.

Alonso: “Non posso usare l’acceleratore al massimo. È molto duro”.

L’asturiano insomma avrebbe cambiato versione e non avrebbe parlato più di eventuali problemi all’acceleratore (più che legittimi in una monoposto tutt’altro che perfetta come la AMR24), ma soltanto di una scelta tattica, quindi interamente intenzionale.