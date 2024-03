Come Djokovic, altro addio dolorosissimo: è finita

Addio dolorosissimo nel mondo del tennis, stavolta è davvero finita: come Djokovic, anche un altro protagonista ha preso la sua decisione

Uno-due clamoroso nel mondo del tennis. A pochi giorni dall’annuncio commovente di Novak Djokovic, è arrivata in queste ore un’altra decisione sorprendente. Stavolta è davvero finita. Una storia lunga, una collaborazione praticamente ventennale, è giunta a conclusione. Quando i risultati non riescono più ad arrivare, separare le proprie strade può essere una soluzione. Anche se mai come stavolta l’annuncio è arrivato come un vero fulmine a ciel sereno.

A seguire in un certo senso le orme del numero uno al mondo, Djokovic, è stato l’azzurro Lorenzo Sonego. Se negli scorsi giorni il tennista serbo aveva deciso di troncare il rapporto con l’amico Ivanisevic, dopo circa sei anni di successi, la scelta dell’azzurro è stata per certi versi ancora più sorprendente. Dopo una vita intera ha annunciato la separazione dallo storico coach Gipo Arbino, che lo aveva seguito fin dai campi di provincia.

Una vicenda che, per certi versi, trova somiglianze e corrispondenze con quanto accaduto pochi mesi fa tra Berrettini e Santopadre. Se in quel caso, però, la motivazione poteva essere evidente e risiedere nel crollo verticale del tennista romano, frutto dei continui infortuni ma anche di problemi di altra natura, per molti osservatori esterni la fine del rapporto tra Sonego e Arbino è stata apparentemente inspiegabile. O perlomeno prematura.

Sonego-Arbino, rapporto finito: l’annuncio del tennista azzurro è clamoroso

Guardando più attentamente i risultati di Sonego, in effetti la decisione di cambiare qualcosa nella sua carriera non sembra poi così fuori dalla logica. Nell’ultimo periodo il tennista piemontese sta vivendo grandi difficoltà. Ha ottenuto in stagione solo tre vittorie, e in generale mai come in questo momento sembra poco competitivo non solo ad altissimi livelli, ma anche con avversari teoricamente alla sua altezza.

Forse per cercare di dare una svolta a un’annata che avrebbe potuto compromettere quanto di buono fatto in questi anni, Sonego ha quindi scelto di separare le proprie strade dal suo storico coach, motivando la sua decisione con la volontà di trovare “nuovi stimoli“.

Per rendere ufficiale la notizia, peraltro, ha utilizzato i social network, pubblicando una sorta di lettera rivolta proprio a Gipo, figura fondamentale nella sua vita dentro e fuori dal campo: “Dopo quasi un ventennio insieme, sento di aver bisogno di qualcosa di diverso per la seconda parte della mia carriera. Ti ringrazio di cuore per tutto quello che hai fatto per me“.

Senza lesinare complimenti ed elogi, Sonego si è lasciato andare a parole strappalacrime, in grado di toccare tutti i suoi tifosi e di rendere ancora più chiaro quanto sia stata dolorosa, ma probabilmente inevitabile, questa decisione: “Per me non sei un coach, sei un padre, sei una delle persone più importanti della mia vita“. Ma separarsi da chi si ama è a volte necessario. Con la speranza che questo cambiamento possa bastare per far ripartire con nuova energia la carriera di Sonego, un talento su cui l’Italia vuole ancora fare affidamento.