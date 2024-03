Ferrari, decisione in extremis: salta tutto, ci hanno ripensato

Arriva una decisione inaspettata che ha spiazzato i tifosi: sono cambiati i piani in casa Ferrari, arriva l’annuncio

Sono stati giorni di grande entusiasmo quelli vissuti dalla Scuderia di Maranello, tornata al meritato successo in quel di Melbourne. Non accadeva esattamente da vent’anni – in pista c’erano Schumacher e Barrichello – che la Ferrari riuscisse a fare doppietta in Australia.

Una prestazione mostruosa di Sainz, tornato a tempo di record dopo l’intervento di appendicite, ha aperto la strada del successo con Leclerc a completare il quadro perfetto. Sarà comunque molto difficile tenere testa alla Red Bull che in Bahrain che in Arabia Saudita ha mostrato il motivo per cui Max Verstappen è reduce da tre titoli mondiali.

L’olandese, però, nell’ultima uscita ha dovuto alzare bandiera bianca: un grave problema ai freni che lo ha costretto a lasciare campo libero al trionfo Ferrari. E adesso, quali sono i piani della Scuderia di Maranello per il futuro? Dal 2025 partirà una rivoluzione che prende il nome di Lewis Hamilton. Il pilota inglese, a 40 anni, vestirà la tuta della ‘Rossa’ al posto di Sainz.

Il presente però può ancora regalare soddisfazioni ai tifosi della Ferrari perché quest’anno, con tutti gli scongiuri del caso da fare, la vettura sembra essere tornata decisamente competitiva. Ad ogni modo le ultime novità sono arrivate direttamente per bocca del Team Principal Frederic Vasseur.

Le parole del francese hanno fatto storcere il naso a molti poiché il piano, in casa Ferrari, sembra essere ufficialmente cambiato.

Ferrari, dietrofront a sorpresa: “È troppo presto”

Quest’anno la musica sembra cambiata e buona parte del merito, in Ferrari, va dato a Frederic Vasseur. In una recente intervista ai microfoni del ‘Tg1’, il Team Principal della ‘Rossa’ ha voluto chiarire un aspetto in vista dei prossimi impegni: su tutti il GP di Suzuka di scena il prossimo 7 aprile.

Il Gran Premio del Giappone si avvicina e Vasseur ci ha tenuto a smentire le voci secondo cui sarebbero arrivati degli upgrade alle vetture già per il quarto impegno dell’anno. “Non avremo aggiornamenti in Giappone, è troppo presto. Il nostro compito, al momento, è capire al meglio la macchina e tirare fuori il massimo. Non lo abbiamo ancora fatto”.

Gli sviluppi riguardo alla SF-24 procedono secondo i piani e non vi saranno, quindi, novità in tal seno nelle prossime settimane: d’altronde quella che è appena cominciata sarà la stagione più lunga degli ultimi anni.

Vasseur ha poi descritto la macchina, che rispetto ad un anno fa ha fatto un consistente passo in avanti: “La SF-24 è più semplice da capire in pista, è una vettura facile da guidare. Non riserva sorprese e le gomme si consumano meno“

La speranza del Team principal ma anche di tutti i tifosi del Cavallino Rampante è che a Suzuka, Leclerc e Sainz possano riconfermarsi: uniti più che mai per battere la Red Bull.