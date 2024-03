Futuro Nadal, scelta fatta: ormai è UFFICIALE

Milioni di tifosi e appassionati di tennis sono in ansia per il futuro di Rafa Nadal. Il fuoriclasse di Manacor è fermo da quasi tre mesi

Tre mesi di stop, un’eternità. L’infortunio muscolare che aveva costretto Rafa Nadal a ritirarsi al terzo turno del torneo di Brisbane non sembrava qualcosa di particolarmente serio: una sofferenza muscolare che, si diceva, il fuoriclasse di Manacor avrebbe smaltito nell’arco di qualche giorno. Niente di tutto questo, purtroppo.

Nadal è fermo ai box da quasi tre mesi, ha dovuto dare forfait ai due tornei degli Stati Uniti a cui teneva moltissimo, i Masters 1000 di Indian Wells e Miami e soprattutto ad oggi non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. Non è infatti dato sapere il momento esatto del suo ritorno in campo.

Almeno è stato così fino a poco fa, quando la presenza di Nadal ad un Master 1000 molto atteso è stata ufficializzata. Il vincitore di ventidue tornei del Grande Slam potrebbe aver recuperato una condizione fisica accettabile tanto da sentirsi nuovamente in grado di tornare in campo. L’obiettivo più o meno dichiarato del maiorchino sono gli Internazionali di Francia.

Il Roland Garros, che il fuoriclasse di Manacor si è aggiudicato per ben quattordici volte, è una sorta di giardino di casa, una sua riserva dei caccia personale. Il campionato del mondo sulla terra battuta parigina è un appuntamento troppo importante, l’evento al quale Nadal non vorrà mancare per nessuna ragione al mondo.

Nadal, il futuro è deciso: l’annuncio ufficiale scatena l’entusiasmo dei tifosi

Per arrivare a Parigi nelle migliori condizioni possibili, con fondate speranze di arrivare in fondo, Nadal sarà presente in altri tornei importanti sulla terra rossa. È possibile ma non probabile che dica sì a Monte-Carlo e a Roma, ma l’unica certezza in questo momento è Madrid. È arrivato infatti l’annuncio ufficiale della partecipazione del maiorchino al torneo della capitale spagnola.

Il Master 1000 di Madrid è in programma dal 24 aprile al 5 maggio e vedrà ai nastri di partenza tutti i tennisti più importanti del mondo, da Novak Djokovic a Carlos Alcaraz fino, con ogni probabilità, al nostro Jannik Sinner.

Nadal utilizzerà insieme a Matteo Berrettini il cosiddetto ranking protetto che consentirà loro di entrare nel tabellone principale senza ricorrere alle qualificazioni. Per il fuoriclasse maiorchino si tratterà dunque della prova generale in vista del grande appuntamento di Parigi. Nadal vuole stupire il mondo intero, per l’ennesima volta nella sua carriera.