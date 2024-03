La vittoria di Napoli non è bastata all’Atalanta alle prese con due infortuni: quello dei difensori Giorgio Scalvini e Davide Zappacosta. Entrambi sostituiti durante la sfida del Maradona hanno rimediato, il primo un risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra (il centrale, ndr.), stesso discorso anche per il secondo. Al loro posto, Ruggeri e Toloi: a questo punto restano da valutare per il match d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina.