Serie B, riparte la corsa del Parma alla promozione

Giorno di Pasquetta all’insegna, come sempre, della Serie B. 31esima giornata che andrà a delineare sempre di più quelle che sono le zone calde della classifica.

Serie B, Parma-Catanzaro il big match

Occhi puntati sul match della capolista, il Parma incontra il Catanzaro, gli uomini di Pecchia sono ad un passo dalla promozione e proprio per questo è bene che non perdano la concentrazione in vista del traguardo tanto ambito, di risposta la formazione di Vivarini, che non vuole perdere quota e restare ben salda alla zona playoff, si affiderà in attacco all’esperienza di capitan Iemmello a caccia di 3 punti.

Tutto il resto del programma

Il Venezia, secondo in Serie B, incontra la Reggiana che naviga a metà classifica, mentre la Cremonese, pronta ad infastidire i veneti ad una sola lunghezza in graduatoria, sfida la Feralpisalò penultima. Como, quarto, che affronta poi un Sudtirol fuori dalle prime otto per 1 punto. Il Modena invece cerca continuità e ci prova con il Bari che lotta per non scivolare in zona playout. Il Palermo, in piena corsa playoff, se la vedrà con il Pisa undicesimo, il Cosenza invece incontrerà il Brescia, il Lecco il Cittadella, mentre la Sampdoria la Ternana. Sfida poi di bassa classifica tra Spezia e Ascoli.