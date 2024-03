Serie B, lotta furiosa per il secondo posto. Con la chiave Pohjanpalo

Venezia, Como e Cremonese, a voi. Partendo dal presupposto di un Parma sempre più diretto verso la Serie A con grande autorità e autorevolezza, per il secondo posto è lotta furiosa e imperiale. Con situazioni un po’ diverse che andiamo ad analizzare nel dettaglio. In seconda piazza, al momento, c’è il Venezia, a quota 67. La truppa di Vanoli, con il successo rotondissimo di venerdì sera al Barbera di Palermo, sta legittimando un momento davvero consistente sul piano delle prestazioni e dei risultati. 17 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. 56 gol totalizzati, uno in meno rispetto al Palermo. Un incentivo davvero brillante: il momento di forma è ottimo, probabilmente è la squadra più in forma dell’universo cadetto. La vittoria di venerdì è un segnale fortissimo. L’attacco continua a brillare sotto l’egida del finlandese Pohjanpalo, autore di 37 reti nelle ultime due stagioni. Ritmo super in questo 2024: 13 gol in 12 partite. Intensità, solidità e dominio: la chiave lagunare verso il secondo posto.

La lotta è a dir poco infuocata perché il Como è lì, sempre pronto a sfruttare le scivolate delle rivali per rientrare in gioco. Fabregas e Roberts hanno riattivato la brillantezza conquistando il successo contro il Pisa. Rosa ampia, la chiave sta nei bomber come Cutrone. Il calendario non prevede scontri diretti per il Como, che potrà approfittare dunque dello scontro diretto tra Venezia e Cremonese. Insomma, eccezion fatta per una piccola parentesi di calendario complicato, c’è la possibilità di inanellare risultati consistenti.

Terza candidata al secondo posto è la Cremonese che, se avessimo scritto questo articolo una settimana fa, sarebbe stata etichettata come la favorita. Falletti, Vazquez e Coda sono un pochino in calo e la batosta di Bolzano ha interrotto una striscia davvero bella di 10 partite consecutive senza perdere. Stroppa vuole capire se si sta incrinando qualche certezza. Il tecnico ex Monza vuole trasformare la disfatta contro il Sudtirol in una parentesi isolata per ripristinare il cammino prima di subito.