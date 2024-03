Serie B, Parma sempre più vicino alla promozione

Continua a vincere il Parma di Pecchia che si impone 1-2 contro la FeralpiSalò nella 30^ giornata del campionato di Serie B. I crociati sono ora a +8 sul Venezia secondo e sempre più vicini all’aritmetica promozione anche grazie alle sconfitte di Cremonese e Palermo.

Serie B, lotta promozione

Il Parma batte 1-2 la FeralpiSalò in trasferta. A sbloccarla è Mihaila al 29′. Il pareggio dei padroni di casa è poi firmato da Dubickas al 65′. Con Estevez che 3 minuti più tardi trova poi la rete che regala il successo ai crociati. Sconfitta pesante per la Cremonese ko 3-0 contro il Sudtirol che la sblocca al 39′ con Odogwu. Il raddoppio al 4′ della ripresa è poi firmato da Ciervo. Con Merkaj che a 7 minuti dalla fine chiude definitivamente il match. Una sconfitta di cui approfitta il Como che batte 3-1 il Pisa. Lariani avanti dopo 2 minuti. La firma è di Gabrielloni. Al 10′ è già 2-0 grazie alla rete di Bellemo che approfitta di un disastro della difesa ospite. Che la riapre in avvio di ripresa con il timbro di Barbieri. Al 79′ è poi il solito Cutrone a mettere il punto del definitivo 3-1. Finisce poi in pareggio la sfida tra Brescia e Catanzaro. A sbloccarla è Biasci nel recupero del primo tempo. Con i padroni di casa che la riprendono poi al 52′ con il solito Borrelli.

Le altre

Vince poi 0-1 nel finale la Sampdoria a Bari. A decidere il match Kasami all’87’. 1-1 è invece il finale tra Cittadella e Modena. Si decide tutto nel primo tempo. La sblocca Amatucci dopo tredici minuti. Al 42’ è poi Magnino a fissare il punteggio sul pari definitivo. Termina poi 0-0 la sfida del Mapei Stadium tra Reggiana e Spezia… Basta poi la rete di Gaston Pereiro al 69′ per regalare il successo alla Ternana che batte 1-0 il Cosenza.

Il match di domenica

30^ giornata di Serie B che si chiuderà domani con la sfida del Del Duca tra Ascoli e Lecco. Un match fondamentale per la parte bassa della classifica. Si sfidano infatti terzultima e fanalino di coda del campionato. Una gara da non sbagliare per entrambe che prenderà il via alle 16.15.