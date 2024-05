Schumacher-Zanardi, fan in lacrime: è successo tutto insieme

Commozione dei tifosi e degli appassionati per Michael Schumacher e Alex Zanardi insieme

Lo spettacolo del Circus va avanti. Gli idoli attuali dei tifosi della Formula 1 sono Max Verstappen, Lewis Hamilton, i ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz. Campioni, assi del volante che comunque non hanno preso il posto nel cuore degli appassionati italiani di Michael Schumacher e Alex Zanardi, due leggende del motorsport accomunate, oltre che dalla passione, da un tragico destino.

Entrambi sono alle prese con la corsa più difficile della loro vita, le conseguenze dei terribili incidenti in cui sono rimasti coinvolti, sugli sci sulle nevi francesi di Meribel per il sette volte campione del mondo, sulle strade toscane alla guida della sua handbike per il driver ‘dei due mondi’ (nel 1997 e nel 1998 si è laureato campione Cart, l’attuale Champ Cart, il principale circuito di gare per monoposto degli Usa).

Da allora le rispettive famiglie hanno fatto calare una cortina di silenzio sulle loro condizioni. Comprensibile e condivisibile la scelta di proteggere la privacy dei loro congiunti, che stanno lottando con tutte le loro forze per ritornare – è la speranza di tutti – a essere quelli che erano prima dei drammatici incidenti che hanno fatto precipitare le loro vite in un buco nero.

Ma ora un video postato su Facebook dall’account F1race ha fatto commuovere i loro fan: Schumacher e Alex Zanardi insieme sullo stesso palco, è successo qualche anno fa.

Schumacher-Zanardi, il video della cerimonia di consegna dei ‘Caschi d’oro’

Non hanno mai diviso il podio, Michael Schumacher e Alex Zanardi, ma, in compenso, hanno condiviso lo stesso palco, quello della cerimonia di consegna dei ‘Caschi d’oro’, riconoscimento attribuito dal magazine ‘Autosprint’.

Correva l’anno 2001 e il campione teutonico veniva premiato per il suo straordinario contributo alla Formula 1. Il momento clou di quella cerimonia fu quando tra la sorpresa del pubblico in sala fece la sua comparsa, sulla sedia a rotelle, proprio Alex Zanardi in quella che era la sua prima uscita pubblica dopo il tragico incidente al Lausitzring (ora EuroSpeedway Lausitz) quando dopo un testacoda la sua monoposto venne centrata in pieno da quella di Alex Tagliani provocandogli l’amputazione degli arti inferiori.

Delirio in sala e standing ovation quando Alex si alzò in piedi (grazie alle protesi) dando dimostrazione della sua caparbietà, della sua resilienza e anche della sua autoironia visto che commentò: “Sono talmente emozionato che mi tremano le gambe”.

Ebbene, a premiarlo per i successi nel motorsport e per il suo coraggio e la sua determinazione nel rialzarsi sempre dopo ogni durissima prova cui la vita lo ha posto di fronte – a partire dalla perdita, nel 1979, della sorella Cristina per un incidente stradale – fu Michael Schumacher.

Una premiazione quasi profetica: due leggende del motorsport che, dopo aver condiviso lo stesso palco, condividono la quotidiana battaglia per uscire dal tunnel in cui sono entrate le loro esistenze.