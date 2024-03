Parma e Cremonese spiccano il volo: numeri promozione da capogiro

Prendere il volo è possibile. Con una specifica: nella direzione della Serie A. Lo vogliono fortemente Parma e Cremonese, fermamente impegnate a blindare le prime due posizioni per conquistare la promozione e il ritorno in massima serie. Il cammino dei ducali è straripante e, nonostante qualche prestazione al di sotto delle aspettative, il primato non è mai stato messo in discussione. Contro il Brescia un’altra rimonta con pennellata nel finale, che è valsa il settimo risultato utile consecutivo.

C’erano stati due pareggi a frenare una corsa che sembraba inarrestabile, poi l’affermazione di Terni ha ristabilito ogni velleità, ogni tassello. 62 punti in 29 partite con la bellezza di 55 gol segnati (miglior attacco del campionato) e 29 subiti. Più dieci sul terzo posto occupato dal Como.

Cerca di restare lì la Cremonese di Stroppa, solida ed efficiente nel big match di ieri contro il Como. Un 2-1 manifesto della guida dei grigiorossi, ottenuto con le unghie e con i denti al termine di una sfida molto tirata ed equilibrata. La rete di Zanimacchia all’88’ ha fatto esplodere lo Zini perché l’indizio dell’importanza di crederci fino alla fine è parecchio consistente. Pensate un po’ che la Cremo non perde dal 3 gennaio, quando cadde all’Olimpico contro la Roma in Coppa Italia. Da lì in avanti sette vittorie e tre pareggi. Insomma, un rendimento da promozione diretta. Infatti questo dice la classifica. Un vantaggio di 4 punti sul Como (in attesa del Venezia, ndr) che va mantenuto con personalità ed esperienza. Si può fare.