Colpo di scena Sinner, quando rientrerà in campo

Il campione altoatesino sta smaltendo la frustrazione per la rinuncia a Roma: Sinner già lavora per recuperare a pieno regime

Forse non possiamo parlare di vero e proprio ‘fulmine a ciel sereno’, visto che il tennista si era già ritirato dal torneo di Madrid – con una decisione arrivata curiosamente nel giorno di ‘stacco’ tra gli ottavi e i quarti di finale – ma certamente l’assenza di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia è stata ed è un autentico shock.

Tantissimi tifosi italiani avevano atteso questo momento con impazienza e da mesi. La possibilità, più che concreta, che il loro idolo potesse riportare in Italia il titolo di campione agli Internazionali a 48 anni di distanza dall’ultima volta – Adriano Panatta fu l’eroe nel 1976 – aveva ingolosito un po’ tutti.

A rendere ancora più imperdibile l’evento poi, c’era anche l’ipotesi, affatto peregrina, che un trionfo a Roma portasse in dote il sorpasso a Novak Djokovic nel ranking mondiale. Nulla da fare. Almeno il primo sogno, quello di vedere Jannik vincere la finale a Roma davanti ai suoi tifosi, deve essere rimandato al 2025.

Diverso invece il discorso sul possibile approdo alla vetta della classifica mondiale, visto che il campione serbo deve difendere, a Roma ma soprattutto al Roland Garros, i tantissimi punti ATP conquistati lo scorso anno. Sinner potrebbe trovarsi, dopo lo Slam parigino, al numero uno senza nemmeno calcare il campo in terra del Philippe-Chatrier e dei campi secondari.

Già, Parigi. Una sorta di ossessione per Rafael Nadal ma forse anche per Jannik, che già ha ripreso a lavorare per non mancare ad uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione.

Sinner come Cristiano Ronaldo: gli specialisti al suo servizio

Come dichiarato dallo stesso tennista altoatesino, la sua presenza nella capitale francese è legata ad un pieno recupero dell’integrità fisica. Jannik non vuole forzare i tempi, consapevole che un peggioramento della situazione all’anca potrebbe compromettere il resto della stagione. Con inevitabili ripercussioni sulla sua carriera a breve ma anche a medio termine.

Ecco perché, interpellato sull’argomento, il nativo di San Candido non si è sbilanciato sulla sua presenza al Roland Garros, pur ovviamente lavorando alacremente per esserci. Le ultime indiscrezioni riferiscono di un Sinner volato alla volta di Torino, dove si è recato presso una delle strutture d’eccellenza per gli atleti professionisti che necessitano di cure e trattamenti.

Parliamo del JMedical, la ‘casa medica’ della Juventus, già in passato meta di visita per Matteo Berrettini e Cristiano Ronaldo, anche nel periodo post bianconero del fenomeno portoghese. Insomma, il numero due del mondo non vuole lasciare nulla al caso, consapevole che, se tutto andasse per il verso giusto, potrebbe tentare la scalata alla Coppa dei Moschettieri per un bis di Major che lo farebbe entrare di diritto nella leggenda del tennis mondiale.