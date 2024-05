Sinner, il conto alla rovescia è partito: tifosi in festa

Sono giorni di attesa per Jannik Sinner. Tutti attendono l’annuncio sulla sua partecipazione al Roland Garros. Intanto è emerso un indizio importante

L’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia è passata quasi in secondo piano per molti appassionati, la cui attenzione, più che sui (sorprendenti) risultati scaturiti dai match del Foro Italico, si è focalizzata sugli aggiornamenti relativi all’infortunio di Jannik Sinner.

Sono ormai trascorse due settimane dall’annuncio con cui il campione azzurro ha comunicato il suo forfait agli Internazionali d’Italia per un problema all’anca sopraggiunto in occasione del Masters di Madrid, nel quale ha dovuto ritirarsi prima del quarto di finale contro Auger Aliassime.

Saltato l’evento del Foro Italico, Sinner si è recato al JMedical di Torino per sottoporsi a una settimana di terapie nel centro medico di proprietà della Juventus. Sono emersi pochi dettagli su quanto fatto da Jannik a Torino. La certezza è che, in questo periodo di cure, il tennista azzurro non si è mai allenato sul campo per non sforzare l’articolazione infortunata.

Sinner, le foto fanno ben sperare: la decisione si avvicina

Sinner ha lasciato il JMedical nella giornata di venerdì ed è tornato a Montecarlo dove è stato raggiunto dal coach Simone Vagnozzi. La novità emersa nelle ultime ore fa davvero ben sperare i tifosi azzurri.

Raramente Sinner utilizza i social ma, stavolta, lo ha fatto per comunicare ai followers un evento importante ovvero la ripresa degli allenamenti su uno dei campi in terra battuta del Principato. Dalle immagini non si intuisce, ovviamente, nulla su quali siano le reali condizioni di Jannik. Tuttavia, tanto è bastato per scatenare l’entusiasmo dei tifosi che hanno inondato il post con numerosi commenti di incitamento per il tennista.

Al momento, non sappiamo ancora quale sarà la decisione di Sinner. La comunicherà nei prossimi giorni e, quantomeno, prima del sorteggio del tabellone del Roland Garros che dovrebbe avvenire giovedì 23 maggio. La certezza è che Jannik non si prenderà rischi per non correre il pericolo di compromettere il prosieguo della stagione con altri importantissimi impegni che lo attendono, su tutti Wimbledon e le Olimpiadi.

Al Roland Garros, peraltro, c’è anche la vetta del ranking Atp in palio. Sinner potrebbe diventare numero anche senza giocare. Dipende tutto da Djokovic. Il serbo, in settimana, parteciperà al 250 di Ginevra. Dovesse totalizzare almeno 100 punti, nel caso non raggiungesse, da campione in carica, almeno la semifinale a Parigi, Sinner diventerebbe numero uno anche senza disputare il Roland Garros.